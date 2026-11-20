"Me asusté un poco": la confesión de Milton Delgado que ilusiona a Boca antes de la final
A días de la definición de la Copa Sudamericana, el mediocampista sufrió una molestia durante un entrenamiento en Boca Predio y los estudios detectaron un leve esguince.
Boca recibió una buena noticia en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. Milton Delgado, quien había encendido las alarmas por una molestia en la rodilla antes del viaje a Colombia, aseguró que se encuentra mejor y llevó tranquilidad sobre su estado físico.
El mediocampista había sufrido el inconveniente el martes pasado durante un entrenamiento en Boca Predio. Los estudios médicos determinaron que tenía un leve esguince, aunque la lesión no lo dejó descartado para el encuentro decisivo de este sábado en Barranquilla.
Antes de la primera práctica del equipo en Colombia, el juvenil se refirió a su evolución y reconoció el susto que atravesó: “Estoy bien, me siento mejor, me asusté un poco pero nada, hablé con el doctor y me siento muy bien. Todos queremos jugar, a veces pasan estas cosas pero uno quiere estar siempre, mi lesión no fue mucho, hoy voy a entrenar bien para prepararme”.
La frase de Milton Delgado sobre su rodilla que llevó alivio a Boca
Delgado también destacó la importancia de compartir el mediocampo con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, dos de los referentes del equipo. “Para mí es muy lindo jugar con Lea (Paredes) y el Ruso (Ascacíbar), me ayudan mucho, tiramos todos para el mismo lado, aportar sacrificio y dar todo para el equipo”, expresó.
En relación con las condiciones climáticas que Boca encontrará en Barranquilla, el volante reconoció que el calor y la humedad pueden ser factores a tener en cuenta, aunque remarcó que no deben convertirse en una excusa: “Va a hacer mucho calor y habrá mucha humedad, pero es para los dos, cuando entramos a la cancha eso no importa”.
Además, manifestó su ilusión por conquistar un nuevo título internacional con el Xeneize y valoró el recorrido del equipo durante la temporada. Por último, Delgado se refirió a la posibilidad de recibir una convocatoria a la Selección Argentina y dejó en claro que es uno de sus grandes objetivos: “Para mí es un orgullo estar en el radar, es de las más lindas de todo el mundo, lo tomo con mucha ilusión pero estoy tranquilo, que algún día me toque”.
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