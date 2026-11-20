Además, manifestó su ilusión por conquistar un nuevo título internacional con el Xeneize y valoró el recorrido del equipo durante la temporada. Por último, Delgado se refirió a la posibilidad de recibir una convocatoria a la Selección Argentina y dejó en claro que es uno de sus grandes objetivos: “Para mí es un orgullo estar en el radar, es de las más lindas de todo el mundo, lo tomo con mucha ilusión pero estoy tranquilo, que algún día me toque”.

Milton Delgado, mano a mano en exclusiva en El Canal de Boca, en la previa de Boca-Mineiro por la final de la Sudamericana



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