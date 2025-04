El curioso pedido de Gustavo Costas a Maravilla Martínez tras su hat-trick en Racing

Mientras el delantero dejaba el campo de juego en el segundo tiempo, tras completar una actuación brillante, Gustavo Costas le hizo un llamado de atención muy particular: le pidió que no pisara el escudo de Racing, ubicado en el césped entre los bancos de suplentes. El gesto se repitió minutos más tarde cuando Luciano Vietto fue reemplazado, lo que confirmó que no se trató de un caso aislado, de acuerdo al video compartido por ESPN.