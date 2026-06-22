El desfile de famosos acompañando a la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026

Lavezzi, uno de los futbolistas más queridos de la última etapa dorada del seleccionado, generó entusiasmo entre los hinchas por volver a verlo cerca del equipo. El exdelantero compartió plantel con varios referentes de la actual Selección y fue parte del camino previo al título conseguido en Qatar 2022.

Pastore, otro histórico de la camiseta argentina, también estuvo en las tribunas. El mediocampista, recordado por su talento y sus pasos por el fútbol europeo, disfrutó del encuentro junto a otros invitados especiales.

Por su parte, Santiago Solari completó la lista de grandes figuras del fútbol que acompañaron a la Scaloneta. El exjugador argentino y actual entrenador se sumó a una jornada donde el protagonismo no estuvo solo dentro de la cancha, sino también en las tribunas.

Con la presencia de músicos, actores, periodistas y exfutbolistas, el partido ante Austria volvió a demostrar que la Selección Argentina genera una convocatoria que atraviesa todos los ámbitos y que cada presentación del equipo campeón del mundo se transforma en un verdadero evento.