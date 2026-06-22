El desfile de famosos acompañando a la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026
Varias personalidades del espectáculo y del fútbol se hicieron presentes en Dallas para vivir el partido de la Scaloneta.
La pasión por la Selección Argentina volvió a reunir a figuras de distintos ámbitos en una nueva cita mundialista. Antes del partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, los hinchas realizaron el tradicional banderazo y entre la multitud apareció una cara conocida del mundo de la música: Santiago Motorizado.
El líder de Él Mató a un Policía Motorizado se sumó al clima de fiesta previo al encuentro y fue visto acompañando a los fanáticos argentinos que se acercaron a alentar al equipo de Lionel Scaloni. Su presencia rápidamente llamó la atención y se viralizó en redes sociales.
Las figuras que dijeron presente en el estadio
Ya en el AT&T Stadium de Dallas, varias celebridades ocuparon las tribunas para disfrutar del partido. Entre los famosos que estuvieron presentes se destacaron Pampita, el Pollo Álvarez y Zaira Nara, quienes siguieron de cerca el encuentro y compartieron parte de la experiencia desde sus redes sociales.
Sin embargo, quienes más llamaron la atención fueron tres nombres vinculados directamente al fútbol argentino: Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Javier Pastore y Santiago Solari. Los exjugadores de la Selección Argentina dijeron presente y acompañaron al equipo nacional en una nueva jornada mundialista.
Lavezzi, uno de los futbolistas más queridos de la última etapa dorada del seleccionado, generó entusiasmo entre los hinchas por volver a verlo cerca del equipo. El exdelantero compartió plantel con varios referentes de la actual Selección y fue parte del camino previo al título conseguido en Qatar 2022.
Pastore, otro histórico de la camiseta argentina, también estuvo en las tribunas. El mediocampista, recordado por su talento y sus pasos por el fútbol europeo, disfrutó del encuentro junto a otros invitados especiales.
Por su parte, Santiago Solari completó la lista de grandes figuras del fútbol que acompañaron a la Scaloneta. El exjugador argentino y actual entrenador se sumó a una jornada donde el protagonismo no estuvo solo dentro de la cancha, sino también en las tribunas.
Con la presencia de músicos, actores, periodistas y exfutbolistas, el partido ante Austria volvió a demostrar que la Selección Argentina genera una convocatoria que atraviesa todos los ámbitos y que cada presentación del equipo campeón del mundo se transforma en un verdadero evento.
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