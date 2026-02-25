Flavio Briatore retó a Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"
En la nueva temporada de Drive to Survive, Flavio Briatore retó a Franco Colapinto tras su accidente en Imola con Alpine en la Fórmula 1.
La serie Drive to Survive mostrará el fuerte cruce entre Flavio Briatore y Franco Colapinto tras el accidente del argentino en Imola con Alpine. “El problema sos vos, tenés que mejorar”, le dijo el empresario italiano en una escena que expone la tensión interna en la Fórmula 1.
A horas del estreno de la nueva temporada de la serie documental de Netflix, que se lanzará el 27 de febrero, comenzaron a difundirse fragmentos que revelan el detrás de escena en la máxima categoría. Uno de los momentos más impactantes tiene como protagonista al piloto de Pilar en su debut con Alpine. Según informó Diario Olé, que tuvo acceso anticipado a los episodios, las cámaras registraron una charla tensa antes de la clasificación en Imola. Con gesto serio, Briatore le marcó la pauta: evitar errores en un contexto de fuerte presión interna.
El cruce entre Flavio Briatore y Franco Colapinto tras el accidente en Imola
En su primera salida a pista en la Q1, Colapinto perdió el control del A525 y terminó contra el muro, en medio de problemas de estabilidad del monoplaza. El incidente desató un fuerte intercambio en boxes, que quedó expuesto en la serie.
El diálogo fue directo:
- Colapinto: "Fue una cagada mía"
- Briatore: “No deberías cometer esos errores”
- Colapinto: “Fue una cagada mía"
- Briatore: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”
- Colapinto: “Podemos cambiar cosas en mi auto”
- Briatore: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar"
La escena deja al descubierto el nivel de exigencia dentro de la estructura francesa y el estrés competitivo que atraviesan los pilotos. Para Colapinto, 2025 fue un año de transición: asumió como titular en Alpine a mitad de temporada en reemplazo de Jack Doohan, con un auto irregular y errores que pesaron en momentos clave.
Pese a ese panorama, la escudería decidió sostener su proyecto y confirmó al argentino para 2026, cuando compartirá equipo con Pierre Gasly. La continuidad fue leída como una apuesta a largo plazo. Además, los primeros análisis técnicos tras los ensayos oficiales indican que Alpine habría dado un salto con el nuevo paquete tecnológico, lo que podría meterlos en la pelea de la zona media.
