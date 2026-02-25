Flavio Briatore retó a Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"

A horas del estreno de la nueva temporada de la serie documental de Netflix, que se lanzará el 27 de febrero, comenzaron a difundirse fragmentos que revelan el detrás de escena en la máxima categoría. Uno de los momentos más impactantes tiene como protagonista al piloto de Pilar en su debut con Alpine. Según informó Diario Olé, que tuvo acceso anticipado a los episodios, las cámaras registraron una charla tensa antes de la clasificación en Imola. Con gesto serio, Briatore le marcó la pauta: evitar errores en un contexto de fuerte presión interna.