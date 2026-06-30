El detrás de las críticas de Chilavert a Orlando Gill: el conflicto que explotó en el Mundial 2026

Con el correr de los partidos, la historia cambió de tono. Gill se afianzó como titular y empezó a sostener actuaciones cada vez más sólidas, hasta transformarse en una de las grandes figuras del equipo en el Mundial.

El punto de quiebre llegó en los encuentros decisivos, donde el arquero tuvo intervenciones clave que lo colocaron entre los rendimientos más altos del torneo y reabrieron la lectura sobre aquellas críticas iniciales.

En ese contexto, volvió a circular una versión —impulsada por periodistas deportivos paraguayos— que indica que Chilavert habría intentado acercarse al entorno de Gill con interés en representarlo en el pasado. Esa versión se instaló en el ambiente futbolero como un elemento paralelo al conflicto deportivo.