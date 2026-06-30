El detrás de las críticas de Chilavert a Orlando Gill: el conflicto que explotó en el Mundial 2026
Chilavert apuntó contra el joven guardameta después de la derrota 4-1 ante Estados Unidos. Hoy, con Gill como figura, reapareció la polémica.
El conflicto entre José Luis Chilavert y Orlando Gill se instaló inmediatamente después de ese duro debut de Paraguay en la Copa del Mundo, donde el equipo cayó por 4-1 ante Estados Unidos. Fue en ese contexto que el exarquero de la Selección paraguaya lanzó una serie de críticas públicas hacia el joven guardameta.
“No puede ser que un arquero no hable dentro del área. El arquero tiene que ordenar, no puede ser mudo”, fue una de las frases atribuidas a Chilavert, apuntando directamente al estilo de comunicación de Gill dentro del campo de juego.
En otra declaración, el exfutbolista profundizó su mirada crítica sobre la proyección del arquero: “Tiene condiciones, pero en este nivel no alcanza solo con atajar. Hay que tener personalidad”, sostuvo, poniendo el foco en su liderazgo en un contexto de máxima exigencia.
Lejos de pasar desapercibidas, esas palabras abrieron un debate inmediato en Paraguay y expusieron una tensión entre la mirada de una figura histórica del puesto y la irrupción de un arquero que comenzaba a asumir protagonismo en la Selección.
Desde el entorno de Gill, la respuesta fue más silenciosa que directa. Sin entrar en un cruce público con Chilavert, se dejó trascender el malestar por el momento y la forma de las críticas, mientras el cuerpo técnico buscaba proteger al jugador en medio del ruido posterior a la derrota.
Con el correr de los partidos, la historia cambió de tono. Gill se afianzó como titular y empezó a sostener actuaciones cada vez más sólidas, hasta transformarse en una de las grandes figuras del equipo en el Mundial.
El punto de quiebre llegó en los encuentros decisivos, donde el arquero tuvo intervenciones clave que lo colocaron entre los rendimientos más altos del torneo y reabrieron la lectura sobre aquellas críticas iniciales.
En ese contexto, volvió a circular una versión —impulsada por periodistas deportivos paraguayos— que indica que Chilavert habría intentado acercarse al entorno de Gill con interés en representarlo en el pasado. Esa versión se instaló en el ambiente futbolero como un elemento paralelo al conflicto deportivo.
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