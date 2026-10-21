"No quiere levantarse": el video de la esposa del capitán de Vasco da Gama tras caer con Boca

La reprimenda del Vasco Arruabarrena en conferencia

La picardía de las redes sociales no quedó allí. Tras la clasificación, el juvenil xeneize Leonel Flores imitó la acción del brasileño y posteó una fotografía rompiendo el escudo del "Gigante da Colina", la cual también terminó borrando a los pocos minutos.

La situación obligó a intervenir al propio entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, quien repudió la actitud de su dirigido en plena conferencia de prensa: "Al venir para acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito. Es un partido de fútbol", sentenció el "Vasco", buscando bajar los decibeles e imponer cordura tras el desahogo en Río de Janeiro.