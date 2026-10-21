"No quiere levantarse": el video de la esposa del capitán de Vasco da Gama tras caer con Boca
Kelly, pareja de Thiago Mendes, mostró la intimidad del volante tras la eliminación en la Copa Sudamericana. El futbolista había encendido la previa rompiendo un escudo xeneize.
El impacto de la clasificación de Boca Juniors a la gran final de la Copa Sudamericana en el Estadio Maracaná continúa dejando réplicas dolorosas en el fútbol brasileño. Tras la caída 3-1 en la revancha (3-2 en el global), quien reflejó de manera cruda el golpe emocional que significó la eliminación fue Thiago Mendes, capitán de Vasco da Gama, al quedar en evidencia a través de las redes sociales de su pareja.
Su esposa, Kelly Mendes, publicó un video en sus historias de Instagram donde intentó sin éxito sacarlo de la cama al día siguiente de la derrota. "No quiere levantarse", confesó ante sus seguidores mientras filmaba la intimidad del futbolista, visiblemente abatido e inmóvil bajo las cobijas tras perder la oportunidad de disputar el título continental.
"No quiere levantarse": el video de la esposa del capitán de Vasco da Gama tras caer con Boca
La frustración del volante central tiene un trasfondo que encendió la temperatura de la eliminatoria. Tras el encuentro de ida en La Bombonera, Mendes había subido a sus redes una polémica imagen rompiendo un escudo de Boca. A pesar de que borró la publicación horas más tarde y pidió disculpas públicas, el gesto no pasó desapercibido en el vestuario xeneize.
Apenas el árbitro Jesús Valenzuela señaló el final en Río de Janeiro, varios futbolistas del equipo argentino fueron a buscarlo para festejarle la victoria en la cara. Entre ellos, el atacante Ángel Romero lo increpó al grito de "¡Rompé el escudo ahora!", cobrándose el desquite dentro del campo de juego.
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La reprimenda del Vasco Arruabarrena en conferencia
La picardía de las redes sociales no quedó allí. Tras la clasificación, el juvenil xeneize Leonel Flores imitó la acción del brasileño y posteó una fotografía rompiendo el escudo del "Gigante da Colina", la cual también terminó borrando a los pocos minutos.
La situación obligó a intervenir al propio entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, quien repudió la actitud de su dirigido en plena conferencia de prensa: "Al venir para acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito. Es un partido de fútbol", sentenció el "Vasco", buscando bajar los decibeles e imponer cordura tras el desahogo en Río de Janeiro.
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