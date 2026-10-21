Flamengo denunció vandalismo en el Maracaná tras el partido entre Vasco da Gama y Boca

El reclamo y la preocupación de la directiva del Flamengo responden a una cuestión de máxima urgencia operativa: este mismo jueves, el conjunto carioca deberá recibir a Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa Libertadores ante más de 70 mil espectadores que agotaron las localidades. Por tal motivo, operarios del consorcio trabajaron de manera ininterrumpida durante toda la madrugada para reparar las instalaciones dañadas y restablecer las condiciones de seguridad necesarias.