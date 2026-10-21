Flamengo denunció vandalismo en el Maracaná tras el partido entre Vasco da Gama y Boca
El Mengao informó destrozos en sillas, baños y accesos del estadio tras la semifinal de la Copa Sudamericana. Trabajan a contrarreloj antes de recibir a Estudiantes.
La histórica clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana tras derrotar 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro sumó un capítulo de alta tensión institucional fuera de la cancha. Horas después del pitazo final en el Estadio Maracaná, el Club Flamengo emitió un duro comunicado en sus canales oficiales para denunciar graves actos de vandalismo registrados en las instalaciones del mítico recinto carioca.
Según la documentación remitida por el Consorcio Maracaná al Mengao durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, una porción de los simpatizantes presentes durante el compromiso internacional perpetró destrozos a gran escala. Entre los daños reportados se destacan cientos de butacas rotas, baños y áreas de bares totalmente vandalizados, además de la rotura de estructuras en las rampas de acceso y en la señalización del estadio.
"Son actos de vandalismo perpetrados por una parcela de los hinchas presentes, que demostró absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial", expresaron con severidad desde la institución tricolor.
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El reclamo y la preocupación de la directiva del Flamengo responden a una cuestión de máxima urgencia operativa: este mismo jueves, el conjunto carioca deberá recibir a Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa Libertadores ante más de 70 mil espectadores que agotaron las localidades. Por tal motivo, operarios del consorcio trabajaron de manera ininterrumpida durante toda la madrugada para reparar las instalaciones dañadas y restablecer las condiciones de seguridad necesarias.
Asimismo, el personal de mantenimiento intensificó las tareas sobre el terreno de juego. El césped del Maracaná sufrió un desgaste considerable al albergar su cuarto partido oficial en apenas ocho días entre competencias locales e internacionales, por lo que apuran el acondicionamiento del verde césped para el choque decisivo frente al Pincha.
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