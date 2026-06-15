El doloroso recuerdo de Agüero y Lavezzi sobre las finales perdidas de la Selección Argentina
Los exfutbolistas repasaron una de las etapas más difíciles que atravesó el seleccionado argentino y confesaron cuánto los afectó quedarse tan cerca de los títulos en varias oportunidades consecutivas.
Hoy la Selección Argentina atraviesa uno de los períodos más exitosos de toda su historia. Los títulos obtenidos en los últimos años transformaron por completo el escenario que rodea al equipo nacional, que logró conquistar América, ganar la Finalissima y levantar la Copa del Mundo en Qatar. Sin embargo, antes de alcanzar esa etapa de gloria, el camino estuvo marcado por frustraciones que dejaron una huella profunda en muchos de sus protagonistas.
Dos de los futbolistas que vivieron en primera persona aquellos momentos fueron Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi. Ambos integraron el plantel que disputó varias finales consecutivas sin poder quedarse con el trofeo y recientemente recordaron cómo impactaron esas derrotas durante una charla compartida con Sebastián “Pollo” Vignolo, Carlos Tevez, Marcelo Gallardo y Oscar Ruggeri en ESPN.
El presente exitoso del seleccionado parece lejano a aquellos años en los que Argentina acumulaba una extensa sequía de títulos. Después de la conquista de la Copa América de 1993, el equipo nacional atravesó casi tres décadas sin poder celebrar una consagración oficial. Durante ese período llegó a varias definiciones, pero siempre encontró algún obstáculo que le impidió dar el paso definitivo.
La bronca del Kun Agüero y el Pocho Lavezzi por las finales perdidas de la Selección Argentina
Entre 2014 y 2016 se produjo uno de los momentos más dolorosos de esa historia. Argentina alcanzó tres finales consecutivas: el Mundial de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016. En todas ellas estuvo muy cerca de la consagración, pero terminó quedándose con las manos vacías.
Al recordar aquel ciclo, el "Kun" no ocultó que la derrota frente a Chile en la Copa América Centenario fue la que más lo golpeó. ”Para mí la más complicada fue la que perdimos con Chile acá en Estados Unidos porque ya veníamos de perder 2 finales. Porque aparte teníamos equipo para ganar”, expresó el exdelantero, reflejando la sensación de que aquella generación tenía las condiciones necesarias para conquistar un título.
Por su parte, el "Pocho" explicó que el impacto emocional fue enorme para todo el grupo: ‘‘Esa nos destrozó. Me acuerdo que aterrizó el avión acá en Argentina y llorábamos todos. Y si te ponés a pensar, competimos en todas hasta el último día y no podíamos ganar. En ninguna perdimos en los 90 minutos”. La reflexión del exatacante sintetizó el sentimiento de un plantel que constantemente llegaba a instancias decisivas, pero que encontraba desenlaces adversos por detalles mínimos.
Aquellas frustraciones incluyeron finales ante Brasil en la Copa América 2004, la Copa Confederaciones 2005 y la Copa América 2007, además de la caída frente a Alemania en la final del Mundial 2014 y las dos definiciones perdidas ante Chile por penales en 2015 y 2016. Sin embargo, el tiempo terminó dándole revancha al fútbol argentino.
La conquista de la Copa América 2021 en el Maracaná significó el final de una espera que parecía interminable y abrió una etapa histórica que luego se completó con la obtención de la Finalissima y el Mundial de Qatar. Para futbolistas como Agüero y Lavezzi, que no pudieron formar parte de esos festejos dentro de la cancha, las declaraciones sirven para recordar cuánto sacrificio, dolor y esfuerzo hubo detrás de una generación que estuvo a centímetros de cambiar la historia mucho antes de que llegaran los títulos.
Mirá el episodio completo de La Casa Del Kun Con El Pollo, Lavezzi, Gallardo, Tevez, Falcao Y Ruggeri
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