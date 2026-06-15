El doloroso recuerdo de Agüero y Lavezzi sobre las finales perdidas de la Selección Argentina

Al recordar aquel ciclo, el "Kun" no ocultó que la derrota frente a Chile en la Copa América Centenario fue la que más lo golpeó. ”Para mí la más complicada fue la que perdimos con Chile acá en Estados Unidos porque ya veníamos de perder 2 finales. Porque aparte teníamos equipo para ganar”, expresó el exdelantero, reflejando la sensación de que aquella generación tenía las condiciones necesarias para conquistar un título.

Por su parte, el "Pocho" explicó que el impacto emocional fue enorme para todo el grupo: ‘‘Esa nos destrozó. Me acuerdo que aterrizó el avión acá en Argentina y llorábamos todos. Y si te ponés a pensar, competimos en todas hasta el último día y no podíamos ganar. En ninguna perdimos en los 90 minutos”. La reflexión del exatacante sintetizó el sentimiento de un plantel que constantemente llegaba a instancias decisivas, pero que encontraba desenlaces adversos por detalles mínimos.

Victor Cuesta copa america 2016 Víctor Cuesta (festeja su gol), Gonzalo Higuaín, Matías Kranevitter, Éver Banega y Sergio Agüero.

Aquellas frustraciones incluyeron finales ante Brasil en la Copa América 2004, la Copa Confederaciones 2005 y la Copa América 2007, además de la caída frente a Alemania en la final del Mundial 2014 y las dos definiciones perdidas ante Chile por penales en 2015 y 2016. Sin embargo, el tiempo terminó dándole revancha al fútbol argentino.

La conquista de la Copa América 2021 en el Maracaná significó el final de una espera que parecía interminable y abrió una etapa histórica que luego se completó con la obtención de la Finalissima y el Mundial de Qatar. Para futbolistas como Agüero y Lavezzi, que no pudieron formar parte de esos festejos dentro de la cancha, las declaraciones sirven para recordar cuánto sacrificio, dolor y esfuerzo hubo detrás de una generación que estuvo a centímetros de cambiar la historia mucho antes de que llegaran los títulos.

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