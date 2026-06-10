El edicto del representante de Mauro Icardi sobre su revenimiento al fútbol argentino
El entorno del delantero se refirió a las versiones que lo acercaron a distintos clubes del país y dejó una postura axiomática respecto de la posibilidad de verlo jugar en la Liga Profesional.
Cada vez que se abre una ventana de transferencias, el nombre de Mauro Icardi vuelve a aparecer vinculado al fútbol argentino. Los rumores se repiten, las especulaciones se multiplican y los hinchas de varios equipos se ilusionan con la posibilidad de repatriar a uno de los delanteros más reconocidos surgidos del país. Sin embargo, una reciente declaración de su representante pareció disipar cualquier expectativa en el corto plazo.
Elio Letterio Pino, agente del atacante, se pronunció sobre las versiones que circularon en torno a un eventual desembarco en la Argentina y fue tajante al descartar esa alternativa. Según explicó, el jugador "no contempla continuar su carrera en el ámbito local" y tampoco existen conversaciones con instituciones del país.
Las declaraciones llegaron luego de que distintas informaciones lo vincularan con clubes de peso del fútbol argentino. Frente a ese escenario, el representante buscó poner fin a las conjeturas y sostuvo que nunca mantuvo contactos con dirigentes ni avanzó en gestiones relacionadas con una posible transferencia.
Además, cuestionó las publicaciones que daban cuenta de negociaciones o acercamientos y remarcó que muchas de esas versiones carecen de sustento real. En ese sentido, insistió en que la intención del futbolista no pasa por regresar a la Argentina en esta etapa de su trayectoria profesional.
La definición no pasó inadvertida, ya que el futuro de Icardi continúa siendo motivo de atención tanto por su presente deportivo como por el interés que despierta entre los hinchas. Cada movimiento vinculado al atacante suele generar repercusión y alimentar expectativas sobre cuál será su próximo destino.
Por ahora, la postura expresada por su representante parece cerrar la puerta a una vuelta al fútbol argentino. De esta manera, los rumores que lo ubicaban en la órbita de distintos clubes quedaron, al menos por el momento, relegados al terreno de las especulaciones.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario