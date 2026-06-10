El edicto del representante de Mauro Icardi sobre su revenimiento al fútbol argentino

icardi

La definición no pasó inadvertida, ya que el futuro de Icardi continúa siendo motivo de atención tanto por su presente deportivo como por el interés que despierta entre los hinchas. Cada movimiento vinculado al atacante suele generar repercusión y alimentar expectativas sobre cuál será su próximo destino.

Por ahora, la postura expresada por su representante parece cerrar la puerta a una vuelta al fútbol argentino. De esta manera, los rumores que lo ubicaban en la órbita de distintos clubes quedaron, al menos por el momento, relegados al terreno de las especulaciones.