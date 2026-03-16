El editorial viral de Marcelo Araujo en Fútbol para Todos: llamó a Julio Grondona "el Kirchner de la FIFA"
A raíz de la muerte del icónico relator, se volvió viral un monólogo en la previa de un clásico donde expuso el inmenso poder del expresidente de la AFA.
El fallecimiento de Marcelo Araujo no solo revivió sus icónicos gritos de gol, sino también sus fuertes y recordadas bajadas de línea editoriales. Se volvió a viralizar un archivo de una transmisión de Fútbol para Todos, durante la previa de un partido entre Independiente y Boca Juniors, le dedicó un extenso y encendido elogio a Julio Humberto Grondona.
IMPORTANTE: Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos
"El Kirchner de la FIFA" y el manejo del poder mundial
En aquel recordado monólogo, Araujo detalló la enorme influencia que el dirigente argentino tenía en la mesa chica del fútbol mundial, llegando a calificarlo sin tapujos como "el Kirchner de la FIFA".
Durante su relato, el periodista destacó cómo Grondona manejaba las finanzas del máximo organismo internacional con mano de hierro. "Nunca el fútbol argentino tuvo tan fuerte representación en una de las multinacionales más importantes del mundo. Él maneja las finanzas. Dio la orden de pasarse del dólar al euro, y los depósitos crecieron fuertemente", afirmaba Araujo con un tono solemne y admirativo.
La imposición por Messi y el futuro de la AFA
Para graficar el nivel de autoridad total que manejaba el entonces presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Araujo lanzó una frase letal sobre el armado de la Selección Argentina que causó un gran impacto: "¿Quién dijo que los dirigentes no pueden opinar sobre un equipo o un jugador? 'Si no ponés a Messi, te rajo'", disparó el relator, dejando en claro que el mandamás no dudaba en imponer condiciones a los directores técnicos de turno y que su palabra era ley.
El editorial concluyó con una visión a futuro sobre la infraestructura del fútbol nacional impulsada por su gestión, asegurando que la histórica sede de Viamonte 1366 se convertiría en un museo y que el predio de Ezeiza sería "un predio envidiado hasta por los europeos".
El cierre magistral de Marcelo Araujo
Tras mantener el suspenso durante todo su discurso, cerró develando el misterio: "¿De quién estoy hablando? Del señor Julio Humberto Grondona".
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