El editorial viral de Marcelo Araujo en Fútbol para Todos: llamó a Julio Grondona "el Kirchner de la FIFA"

El editorial concluyó con una visión a futuro sobre la infraestructura del fútbol nacional impulsada por su gestión, asegurando que la histórica sede de Viamonte 1366 se convertiría en un museo y que el predio de Ezeiza sería "un predio envidiado hasta por los europeos".

El cierre magistral de Marcelo Araujo

Tras mantener el suspenso durante todo su discurso, cerró develando el misterio: "¿De quién estoy hablando? Del señor Julio Humberto Grondona".