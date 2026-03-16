Marcelo Araujo en primera persona: "Siempre fui peronista" y el día que relató "partidos arreglados"

Además, reflexionó sobre su rol trabajando en los medios estatales durante el Mundial 78 bajo la dictadura militar. Aunque reconoció sentirse "como una ficha dentro de esa maquinaria del mal", aclaró que nunca se reunió con ningún militar y que solo aceptó la imposición de no criticar al técnico para no perder su trabajo y resguardar su vida.

La fuerte confesión sobre la corrupción en el fútbol

Sin embargo, las declaraciones más explosivas de aquella entrevista llegaron cuando la charla giró en torno a la transparencia en el fútbol argentino. Ante la pregunta directa de si alguna vez le tocó relatar partidos arreglados, Araujo no dudó: "Sí, relaté partidos arreglados en una oficina".

El narrador fue más allá y se animó a dar ejemplos concretos de encuentros donde él tenía información previa de que los equipos ya habían pactado el resultado. Mencionó específicamente el Boca-San Martín de Tucumán de 1992 (donde el Xeneize salió campeón) y el River-Argentinos de 1997 (que consagró al Millonario).

"Tenía la información de boca de algunos jugadores. ¿Qué se siente? Es una experiencia bárbara, porque estás atento a ver si es verdad lo que te dijeron y tratás de avivar a la gente en la transmisión. Eso sí, cuando termina, te sentís como el orto", sentenció en su momento el creador de un estilo único que hoy el periodismo despide con honores.