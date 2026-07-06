Vinicius reveló por qué no pateó el penal ante Noruega en la eliminación de Brasil

El futbolista del Real Madrid también analizó el desarrollo del segundo tiempo y reconoció que el equipo perdió solidez en el tramo final. Según explicó, el contexto de una Copa del Mundo terminó influyendo en el rendimiento colectivo. “El nerviosismo de la Copa del Mundo termina afectándonos mucho. Disparas muchas veces y no haces los goles”, señaló.

Vinícius Jr.

Esa falta de eficacia contrastó con la contundencia de Haaland, quien necesitó muy pocas oportunidades para marcar dos veces y sentenciar la clasificación noruega. Vinicius no dudó en reconocer la jerarquía del delantero rival al afirmar: “Haaland tuvo una oportunidad, hizo el gol. No necesita mucho”, además de desearle éxito en los cuartos de final.

Pese a la frustración por la eliminación, el atacante aseguró que el grupo ya piensa en el futuro y en la reconstrucción del seleccionado: “Hay que entrenar cuatro años otra vez y hacerlo para merecer estar aquí nuevamente”, afirmó al ser consultado sobre el próximo ciclo mundialista. También destacó la importancia de la renovación generacional y la evolución que podrán tener los futbolistas más jóvenes de cara al futuro. En ese sentido, dejó un mensaje que refleja su compromiso con la camiseta brasileña: “No voy a renunciar a intentar poner a Brasil en la cima otra vez”.