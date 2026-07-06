Vinicius reveló por qué no pateó el penal ante Noruega en la eliminación de Brasil
El delantero brasileño rompió el silencio después de la derrota de la Canarinha. Aclaró la decisión tomada antes del partido sobre el encargado de patear el penal.
Brasil todavía intentaba asimilar el duro golpe de haber quedado eliminado del Mundial 2026 cuando Vinicius Júnior se detuvo ante los periodistas en la zona mixta del New York New Jersey Stadium. El delantero del Real Madrid fue uno de los primeros futbolistas en dar la cara tras la derrota por 2-1 frente a Noruega y respondió la pregunta que más se repetía entre los hinchas brasileños: por qué no fue él quien ejecutó el penal que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro.
El atacante explicó que la decisión estaba tomada desde antes del comienzo del partido y que no se trató de una determinación improvisada durante el juego. “El penal se decide antes del partido”, afirmó, antes de revelar que Carlo Ancelotti había designado a Bruno Guimarães como encargado de ejecutar la pena máxima debido al rendimiento que el mediocampista había mostrado durante los entrenamientos previos al compromiso.
Al mismo tiempo, dejó en claro que nunca evitó asumir esa responsabilidad. “Nunca huyo de la responsabilidad”, sostuvo, descartando cualquier versión que indicara que él mismo había rechazado hacerse cargo del remate. La jugada terminó convirtiéndose en uno de los momentos determinantes del partido.
A los 13 minutos, el arquero noruego Örjan Nyland adivinó la intención de Bruno Guimarães y contuvo el disparo sobre su palo izquierdo. Brasil desperdició así una oportunidad inmejorable para adelantarse en el marcador y, con el correr de los minutos, Noruega fue creciendo hasta quedarse con el triunfo gracias al doblete de Erling Haaland.
Vinicius lamentó profundamente ese episodio, aunque salió inmediatamente a respaldar a su compañero. “Lamentablemente, Bruno falló. Espero que no manche la carrera de él en la selección”, expresó, intentando quitar dramatismo a un error que terminó teniendo un peso decisivo en la eliminación.
El futbolista del Real Madrid también analizó el desarrollo del segundo tiempo y reconoció que el equipo perdió solidez en el tramo final. Según explicó, el contexto de una Copa del Mundo terminó influyendo en el rendimiento colectivo. “El nerviosismo de la Copa del Mundo termina afectándonos mucho. Disparas muchas veces y no haces los goles”, señaló.
Esa falta de eficacia contrastó con la contundencia de Haaland, quien necesitó muy pocas oportunidades para marcar dos veces y sentenciar la clasificación noruega. Vinicius no dudó en reconocer la jerarquía del delantero rival al afirmar: “Haaland tuvo una oportunidad, hizo el gol. No necesita mucho”, además de desearle éxito en los cuartos de final.
Pese a la frustración por la eliminación, el atacante aseguró que el grupo ya piensa en el futuro y en la reconstrucción del seleccionado: “Hay que entrenar cuatro años otra vez y hacerlo para merecer estar aquí nuevamente”, afirmó al ser consultado sobre el próximo ciclo mundialista. También destacó la importancia de la renovación generacional y la evolución que podrán tener los futbolistas más jóvenes de cara al futuro. En ese sentido, dejó un mensaje que refleja su compromiso con la camiseta brasileña: “No voy a renunciar a intentar poner a Brasil en la cima otra vez”.
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