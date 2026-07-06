Haaland celebró la histórica clasificación de Noruega: la foto que revolucionó las redes

Haaland tras su doblete a Brasil: “¡Vale la pena la espera!“

El impacto de su doblete también tuvo consecuencias en la tabla de máximos artilleros del Mundial. Gracias a los dos tantos frente a Brasil, Haaland alcanzó las siete conquistas en el certamen e igualó la marca de Lionel Messi y Kylian Mbappé, convirtiéndose en uno de los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro cuando el torneo llegue a su fin. Su rendimiento volvió a confirmar el extraordinario presente que atraviesa tanto en el Manchester City como con la camiseta de su selección.

Horas después del primer mensaje, el atacante noruego realizó otra publicación para seguir celebrando el histórico momento. Esta vez eligió una imagen festejando uno de sus goles y escribió: "¡Vale la pena la espera de 28 años!". La frase hizo referencia al largo período que Noruega pasó sin poder instalarse nuevamente entre las selecciones protagonistas del fútbol internacional y reflejó la emoción del plantel por alcanzar los cuartos de final del Mundial.

El presente del conjunto escandinavo ilusiona a todo el país. En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, derrotó 3-2 a Senegal y, pese a caer 4-1 frente a Francia, logró avanzar a la siguiente instancia. Más tarde dejó en el camino a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y ahora dio otro golpe al eliminar a Brasil. Su próximo desafío será enfrentar a Inglaterra, país en el que juega con el Manchester City.