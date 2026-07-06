Haaland celebró la histórica clasificación de Noruega: la foto que revolucionó las redes
El delantero fue la gran figura del triunfo sobre Brasil con un doblete decisivo y luego compartió un breve posteo que rápidamente se volvió viral.
Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los mejores delanteros del mundo. El atacante lideró el histórico triunfo de Noruega por 2-1 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, convirtió los dos goles de su equipo y fue determinante para sellar una clasificación que quedará grabada en la historia del fútbol de su país.
Una vez terminado el partido en Nueva Jersey, el goleador trasladó la celebración a las redes sociales, donde publicó un breve pero sugestivo mensaje que rápidamente captó la atención de millones de fanáticos. El encuentro parecía encaminado a un tiempo suplementario hasta que Haaland apareció en el tramo final para cambiarlo todo.
A diez minutos del cierre, conectó un preciso cabezazo que abrió el marcador y desató la locura de los hinchas noruegos. Poco después volvió a hacerse presente con una espectacular definición desde afuera del área para ampliar la diferencia. Su celebración fue tan particular como el gol: caminó con tranquilidad, casi sin demostrar emoción, mientras sus compañeros corrían para abrazarlo.
El descuento de Neymar le dio algo de suspenso al desenlace, pero Noruega resistió la presión y consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Con la clasificación asegurada, Haaland publicó una foto del partido en sus cuentas oficiales de Instagram y X acompañada por una frase que llamó la atención por su simpleza: "Well, well, well (bueno, bueno, bueno)".
El mensaje no necesitó demasiadas palabras para expresar la satisfacción del delantero tras eliminar a una de las grandes potencias del fútbol mundial. En cuestión de horas, la publicación acumuló cerca de 17 millones de visualizaciones y miles de comentarios de hinchas de distintos países, muchos de ellos acompañados por memes e imágenes que destacaban la actuación del goleador.
Haaland tras su doblete a Brasil: “¡Vale la pena la espera!“
El impacto de su doblete también tuvo consecuencias en la tabla de máximos artilleros del Mundial. Gracias a los dos tantos frente a Brasil, Haaland alcanzó las siete conquistas en el certamen e igualó la marca de Lionel Messi y Kylian Mbappé, convirtiéndose en uno de los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro cuando el torneo llegue a su fin. Su rendimiento volvió a confirmar el extraordinario presente que atraviesa tanto en el Manchester City como con la camiseta de su selección.
Horas después del primer mensaje, el atacante noruego realizó otra publicación para seguir celebrando el histórico momento. Esta vez eligió una imagen festejando uno de sus goles y escribió: "¡Vale la pena la espera de 28 años!". La frase hizo referencia al largo período que Noruega pasó sin poder instalarse nuevamente entre las selecciones protagonistas del fútbol internacional y reflejó la emoción del plantel por alcanzar los cuartos de final del Mundial.
El presente del conjunto escandinavo ilusiona a todo el país. En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, derrotó 3-2 a Senegal y, pese a caer 4-1 frente a Francia, logró avanzar a la siguiente instancia. Más tarde dejó en el camino a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y ahora dio otro golpe al eliminar a Brasil. Su próximo desafío será enfrentar a Inglaterra, país en el que juega con el Manchester City.
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