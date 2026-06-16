El emocionante video que proyectó la FIFA antes del debut de Argentina en el Mundial 2026
La FIFA mostró un video con las mejores imágenes de la Selección argentina en los Mundiales antes del partido ante Argelia en Kansas City.
La previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 tuvo un momento especial en el Estadio Kansas City. Varias horas antes del encuentro frente a Argelia, la FIFA proyectó un emotivo video con las mejores imágenes de la historia albiceleste en las Copas del Mundo, despertando la emoción de los hinchas presentes.
El emocionante video que proyectó la FIFA antes del debut de Argentina en el Mundial 2026
Antes de que comenzara a rodar la pelota en Kansas City, la FIFA preparó una sorpresa para los miles de argentinos que colmaron las tribunas del estadio donde la Albiceleste inicia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. En las pantallas gigantes del escenario estadounidense se proyectó un video que repasó algunos de los momentos más emblemáticos de la Selección argentina en la historia de los Mundiales.
El material audiovisual, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, incluyó escenas de distintas generaciones que dejaron su huella en la Copa del Mundo. Desde las históricas conquistas de 1978 y 1986 hasta los momentos más recientes que llevaron a la Selección a levantar nuevamente el trofeo en Qatar 2022.
Las imágenes despertaron la ovación de los hinchas argentinos, que acompañaron cada aparición de las grandes figuras de la historia nacional con aplausos y cánticos desde las tribunas. La proyección sirvió para aumentar la expectativa en la antesala del encuentro frente a Argelia, el primero de la Albiceleste en el Mundial 2026 y el inicio de un nuevo sueño para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La Selección Argentina, con equipo confirmado para el debut del Mundial 2026
Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.
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