El emocionante video que proyectó la FIFA antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Las imágenes despertaron la ovación de los hinchas argentinos, que acompañaron cada aparición de las grandes figuras de la historia nacional con aplausos y cánticos desde las tribunas. La proyección sirvió para aumentar la expectativa en la antesala del encuentro frente a Argelia, el primero de la Albiceleste en el Mundial 2026 y el inicio de un nuevo sueño para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La Selección Argentina, con equipo confirmado para el debut del Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.