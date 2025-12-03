El emotivo gesto del Ajax hacia un hincha terminal que vio un partido completamente solo
El club neerlandés permitió que Voici Peter, un seguidor histórico que lucha contra una enfermedad terminal, fuera el único espectador presente en un encuentro disputado a puertas cerradas.
El duelo entre Ajax y Groningen por la Eredivisie de los Países Bajos terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas de la temporada, no por su desarrollo futbolístico, sino por lo que sucedió en las gradas del Johan Cruyff Arena.
El partido, que se disputó sin público debido a los incidentes con bengalas que habían obligado a suspenderlo días antes, contó con la presencia de un único aficionado: Voici Peter, un hincha que sigue al club desde hace décadas y que atraviesa una enfermedad terminal. El gesto del Ajax, que hizo una excepción para permitirle ingresar, conmovió no solo a sus simpatizantes sino también a la escena internacional.
El encuentro debía jugarse sin espectadores como consecuencia directa de los incidentes generados por los ultras locales, quienes lanzaron fuegos artificiales al campo de juego provocando la interrupción del partido anterior. Esto truncaba la posibilidad de que Peter pudiera estar presente en, quizás, uno de sus últimos partidos en vida junto al club de sus amores.
No obstante, las autoridades determinaron que el reencuentro se disputara a puertas cerradas, pero el club decidió que el fanático, quien podría estar viviendo sus últimos días debido a su delicado estado de salud, tuviera la oportunidad de acompañar al equipo una vez más desde dentro del estadio.
La imagen del estadio casi completamente vacío, con un solo hombre sentado en las tribunas, generó una postal cargada de simbolismo. El propio Ajax compartió la historia, que rápidamente se viralizó. Para muchos, la presencia de Peter representó un acto de amor inquebrantable por los colores, un gesto de resistencia emocional en medio de una temporada difícil para el equipo de Ámsterdam.
Desde lo deportivo, Ajax logró volver a la victoria tras una racha adversa de seis partidos sin ganar. Mika Godts abrió el marcador con una definición certera tras una contra bien ejecutada, y en el segundo tiempo el joven Aaron Bouwman, de apenas 18 años, convirtió su primer tanto en la élite con un cabezazo tras un córner. El 2-0 final dio un poco de alivio en medio de un año irregular y los acercó, al menos momentáneamente, al nivel competitivo que esperan sus seguidores.
Sin embargo, más allá del resultado, la jornada quedó marcada por el homenaje silencioso a un hincha que acompañó al equipo en circunstancias extraordinarias. En un estadio vacío, pero con una historia inolvidable, Ajax encontró una manera de conectar con su esencia y recordarle al mundo que el fútbol también es humanidad, memoria y gratitud.
