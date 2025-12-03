El emotivo gesto del Ajax hacia un hincha terminal que vio un partido completamente solo

Embed Luister live naar Ajax Radio in de Ajax App of op https://t.co/vdafDVkcZg!#ajagro pic.twitter.com/cgowepv1UU — AFC Ajax (@AFCAjax) December 2, 2025

Desde lo deportivo, Ajax logró volver a la victoria tras una racha adversa de seis partidos sin ganar. Mika Godts abrió el marcador con una definición certera tras una contra bien ejecutada, y en el segundo tiempo el joven Aaron Bouwman, de apenas 18 años, convirtió su primer tanto en la élite con un cabezazo tras un córner. El 2-0 final dio un poco de alivio en medio de un año irregular y los acercó, al menos momentáneamente, al nivel competitivo que esperan sus seguidores.

Sin embargo, más allá del resultado, la jornada quedó marcada por el homenaje silencioso a un hincha que acompañó al equipo en circunstancias extraordinarias. En un estadio vacío, pero con una historia inolvidable, Ajax encontró una manera de conectar con su esencia y recordarle al mundo que el fútbol también es humanidad, memoria y gratitud.