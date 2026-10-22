El emotivo gesto de dos hermanos con su papá: le regalaron el viaje para ver a Estudiantes en el Maracaná

Los hermanos Elías y su entorno familiar organizaron una colecta secreta con un único objetivo: obsequiarle a su padre, Alejandro, el pasaje, la estadía y la entrada para presenciar la semifinal en el mítico Estadio Maracaná. "Teníamos pensado venir a Río y organizamos el viaje con mis hermanos. Dijimos: mi viejo no puede faltar. No había oportunidad mejor que esta para hacerle un regalo a mi papá. Hubo vaquita entre nosotros, pero que él pueda vivirlo es algo innegociable", relató Elías visiblemente emocionado.