El emotivo gesto de dos hermanos con su papá: le regalaron el viaje para ver a Estudiantes en el Maracaná
La familia Melkun hizo un esfuerzo colectivo para cumplirle el sueño a Alejandro, su padre, quien viajó a Río de Janeiro para alentar al Pincha ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores.
La pasión por los colores de un club no conoce de fronteras ni de límites económicos cuando el motor principal es el amor familiar. En las horas previas al trascendental cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores, la historia de la familia Melkun conmovió a los hinchas albirrojos que coparon las playas y calles de Río de Janeiro.
Los hermanos Elías y su entorno familiar organizaron una colecta secreta con un único objetivo: obsequiarle a su padre, Alejandro, el pasaje, la estadía y la entrada para presenciar la semifinal en el mítico Estadio Maracaná. "Teníamos pensado venir a Río y organizamos el viaje con mis hermanos. Dijimos: mi viejo no puede faltar. No había oportunidad mejor que esta para hacerle un regalo a mi papá. Hubo vaquita entre nosotros, pero que él pueda vivirlo es algo innegociable", relató Elías visiblemente emocionado.
Para los Melkun, la travesía caribeña trasciende por completo el resultado que entregue el marcador en la cancha. "Acá no se habla de resultados, esto es venir a apoyar a Estudiantes sin importar lo que pase", remarcaron los jóvenes sobre la filosofía con la que encararon el viaje.
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Conmovido hasta las lágrimas en suelo brasileño, Alejandro expresó la gratitud de ver a sus hijos unidos por los mismos colores: "Estoy emocionado. El mayor orgullo es haberle transmitido el sentido de pertenencia desde chicos a mis hijos", confesó el padre de familia.
Asimismo, la cita internacional representó una verdadera revancha personal y de salud para el fanático albirrojo. Alejandro recordó los difíciles momentos atravesados durante la histórica gesta continental de 2009: "En las primeras finales era muy chico y en la del 2009 estuve internado y con serios problemas de salud. Por eso estoy disfrutando al máximo estos últimos años con todas las finales que Estudiantes viene jugando", concluyó, disfrutando de una jornada inolvidable junto a sus seres queridos.
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