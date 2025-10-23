Preocupación en España: aseguran que Julián Álvarez se aleja del Atlético de Madrid

La goleada 4-0 sufrida ante el Arsenal por Champions League profundizó el malestar en el Atlético de Madrid. Pese a haber sido el mejor del equipo en Londres, Julián Álvarez terminó el encuentro con gestos de frustración, algo que no pasó inadvertido. El diario Sport reveló que el delantero “comienza a frustrarse en el Atlético” por no poder pelear por títulos, y que “si el proyecto no cuadra, podría buscar otro destino en Europa”.