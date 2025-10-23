Preocupación en España: aseguran que Julián Álvarez se aleja del Atlético de Madrid
El delantero argentino estaría evaluando su futuro si el equipo de Simeone no logra competir por títulos. Desde España señalan al Barcelona como posible destino.
La goleada 4-0 sufrida ante el Arsenal por Champions League profundizó el malestar en el Atlético de Madrid. Pese a haber sido el mejor del equipo en Londres, Julián Álvarez terminó el encuentro con gestos de frustración, algo que no pasó inadvertido. El diario Sport reveló que el delantero “comienza a frustrarse en el Atlético” por no poder pelear por títulos, y que “si el proyecto no cuadra, podría buscar otro destino en Europa”.
El argentino, de 25 años, llegó al club en una transferencia cercana a 80 millones de euros, con la promesa de liderar un equipo competitivo bajo el mando de Diego Simeone. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el Colchonero quedó lejos de los primeros puestos en La Liga, además de complicarse en Europa.
Barcelona, atento a su situación de Julián Álvarez
El medio catalán aseguró que el Barcelona sigue de cerca la situación del campeón del mundo. La dirigencia blaugrana, encabezada por Joan Laporta, vería en Álvarez al delantero ideal para reforzar su ataque, aunque su llegada dependería de una rebaja considerable en el precio de transferencia y de la inclusión de jugadores en la negociación.
La cláusula de rescisión del argentino, fijada en 500 millones de euros, hace casi imposible su salida, pero una eventual presión del jugador podría cambiar el panorama. Las relaciones entre Atlético y Barcelona han sido fluidas en los últimos años —con operaciones como las de Lenglet o Griezmann—, por lo que no se descarta un posible acercamiento en el futuro.
Pese a haber invertido más de 200 millones de dólares en refuerzos en el último mercado, el Atlético de Madrid no ha logrado consolidarse como candidato. Simeone todavía no encuentra el funcionamiento ideal y Álvarez continúa sin un socio ofensivo que potencie su rendimiento. Según la prensa española, el jugador mantiene su compromiso de seguir al menos hasta 2026, aunque su entorno no descarta una revisión del futuro si el equipo no mejora.
Por ahora, en el Metropolitano intentan calmar las aguas con una oferta de mejora salarial y renovación de contrato, pero el descontento del delantero argentino encendió las alarmas en el club madrileño.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario