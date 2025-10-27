Estremecedor accidente en Moto3: dos pilotos chocaron y uno fue operado de urgencia
José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un impactante accidente en el Gran Premio de Malasia, que obligó a demorar la carrera y dejó a uno de ellos en estado crítico.
El Gran Premio de Malasia de Moto3 se vio sacudido por un episodio estremecedor que dejó sin aliento a todos los fanáticos del motociclismo. En plena competencia disputada en el Circuito Internacional de Sepang, el español José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (CIP Green Power) se vieron involucrados en un accidente de altísima gravedad que paralizó la carrera y generó gran preocupación por el estado de salud de uno de los protagonistas.
La escena se produjo durante las primeras vueltas, cuando Rueda intentó adelantar por el exterior en una de las curvas más rápidas del trazado malasio. En esa maniobra, perdió el control de su moto y terminó golpeando la parte trasera del vehículo de Dettwiler, lo que provocó una caída múltiple. El impacto hizo que el español quedara tendido sobre su propia moto mientras el suizo salía despedido violentamente, siendo arrastrado varios metros sobre el asfalto antes de salir despedido hacia la zona de tierra.
Los comisarios de pista y el personal médico actuaron con rapidez, suspendiendo temporalmente la competencia para asistir a ambos corredores. Si bien Rueda pudo retirarse por sus propios medios, Dettwiler necesitó atención médica inmediata y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano. Las primeras informaciones indicaron que presentaba lesiones de gravedad y que su estado era crítico, aunque posteriormente se confirmó que se encontraba estable tras varias cirugías exitosas.
El equipo CIP Green Power, junto a la familia del piloto y el expiloto Thomas Lüthi, emitió un comunicado oficial informando que “Noah se ha sometido a varias operaciones que resultaron exitosas. Su estado sigue siendo crítico pero estable. Pedimos respeto y privacidad para él y sus seres queridos, y agradecemos los mensajes de apoyo recibidos de todo el mundo del motociclismo”.
La noticia generó una enorme ola de solidaridad en redes sociales, donde pilotos, equipos y fanáticos enviaron mensajes de aliento al joven suizo, de apenas 19 años, considerado una de las promesas del campeonato.
El Gran Premio se reanudó más tarde, con el triunfo de Álex Márquez (Ducati), pero la jornada quedó marcada por la incertidumbre sobre la recuperación de Dettwiler y el impacto emocional que vivieron todos los pilotos al presenciar una de las caídas más duras de la temporada.
