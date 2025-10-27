Estremecedor accidente en Moto3: dos pilotos chocaron y uno fue operado de urgencia

La escena se produjo durante las primeras vueltas, cuando Rueda intentó adelantar por el exterior en una de las curvas más rápidas del trazado malasio. En esa maniobra, perdió el control de su moto y terminó golpeando la parte trasera del vehículo de Dettwiler, lo que provocó una caída múltiple. El impacto hizo que el español quedara tendido sobre su propia moto mientras el suizo salía despedido violentamente, siendo arrastrado varios metros sobre el asfalto antes de salir despedido hacia la zona de tierra.