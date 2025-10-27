Sebastián Driussi sufrió una nueva lesión: se perderá el partido de River ante Gimnasia
El delantero padece una distensión en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para el duelo con el Lobo. Su presencia en el superclásico ante Boca es una incógnita.
En una semana clave para River, Marcelo Gallardo recibió una mala noticia: Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo, la misma zona en la que se había desgarrado el 17 de septiembre frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. El delantero, de 29 años, había regresado el 12 de octubre ante Sarmiento, pero volvió a resentirse en el duelo frente a Independiente Rivadavia, que terminó en eliminación por penales.
La molestia surgió en el primer tiempo del partido disputado en Mendoza, cuando el atacante pidió el cambio por precaución. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron una nueva lesión muscular que lo dejará afuera del encuentro ante Gimnasia y muy probablemente también del superclásico contra Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.
Aunque el cuerpo médico evaluará su evolución día a día, la recuperación de una distensión de este tipo suele demandar entre dos y tres semanas. Por ese motivo, Driussi también podría perderse el partido ante Vélez en Liniers, quedando como posible regreso recién para un eventual cruce de octavos de final, siempre que River logre clasificar a esa instancia.
Ante su ausencia, todo indica que Facundo Colidio será el reemplazante natural. El exdelantero de Tigre ya lo sustituyó ante Independiente Rivadavia y, pese a los altibajos del equipo, tuvo buenos pasajes a lo largo de la temporada. Gallardo también analiza la posibilidad de acompañarlo con Maximiliano Salas, aunque el delantero viene de varios encuentros con rendimiento irregular.
Los números de Sebastián Driussi desde su regreso a River
Desde su vuelta a River, Sebastián Driussi tuvo una participación intermitente por distintos problemas físicos. Llegó sobre el cierre de la pretemporada y, entre un reacondicionamiento físico prolongado, tres lesiones y dos recaídas, solo en el primer semestre pudo jugar con continuidad.
En total, disputó 32 partidos sobre 49 posibles, fue titular en 25 y completó los 90 minutos en apenas 4 ocasiones. Sumó 1.875 minutos, convirtió 10 goles —3 en el Torneo Apertura, 1 en el Mundial de Clubes, 4 en la Copa Libertadores y 2 en el Clausura— y padeció tres lesiones musculares (desgarro miofascial, esguince de tobillo y desgarro isquiotibial izquierdo), además de dos recaídas en las mismas zonas afectadas.
