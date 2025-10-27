Sebastián Driussi sufrió una nueva lesión: se perderá el partido de River ante Gimnasia

En una semana clave para River, Marcelo Gallardo recibió una mala noticia: Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo, la misma zona en la que se había desgarrado el 17 de septiembre frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. El delantero, de 29 años, había regresado el 12 de octubre ante Sarmiento, pero volvió a resentirse en el duelo frente a Independiente Rivadavia, que terminó en eliminación por penales.