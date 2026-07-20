El emotivo mensaje de Giuliano Simeone tras perder la final del Mundial 2026: "No hay palabras para describir el dolor"

Pese al dolor por la derrota, el futbolista se mostró optimista de cara al futuro y aseguró que el paso del tiempo permitirá valorar el enorme torneo realizado por la Albiceleste: "Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo", señaló. Por último, el jugador tuvo un gesto deportivo con el flamante campeón del mundo y felicitó al seleccionado español por la obtención del título: "Felicitaciones a España por la Copa", concluyó.