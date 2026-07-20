El emotivo mensaje de Giuliano Simeone tras perder la final del Mundial 2026: "No hay palabras para describir el dolor"
El futbolista de la Selección Argentina se expresó en sus redes sociales luego de la derrota ante España y les pidió perdón a los hinchas por no haber podido conseguir la Copa del Mundo.
La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 continúa dejando mensajes cargados de emoción por parte de los protagonistas. En las últimas horas, Giuliano Simeone utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por no haber podido conquistar la cuarta estrella y agradecer el apoyo incondicional de los hinchas durante toda la competencia.
El mediocampista argentino compartió un sentido mensaje en el que dejó en claro el dolor que le produjo quedarse a las puertas de la consagración mundial: "No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos... Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia", escribió.
Además, el futbolista destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel a lo largo del certamen y valoró la entrega del grupo en cada uno de los encuentros disputados: "Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos", expresó.
Giuliano Simeone fue uno de los jugadores que debió afrontar un complicado cierre de la final. En los minutos decisivos del tiempo suplementario sufrió una molestia en el tobillo que le impidió moverse con normalidad, pero continuó en el campo de juego debido a que la Selección Argentina ya no tenía modificaciones disponibles.
Pese al dolor por la derrota, el futbolista se mostró optimista de cara al futuro y aseguró que el paso del tiempo permitirá valorar el enorme torneo realizado por la Albiceleste: "Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo", señaló. Por último, el jugador tuvo un gesto deportivo con el flamante campeón del mundo y felicitó al seleccionado español por la obtención del título: "Felicitaciones a España por la Copa", concluyó.
A pesar de la tristeza por haber quedado tan cerca del bicampeonato, el mensaje de Giuliano Simeone reflejó el sentimiento de un plantel que dejó todo en la cancha y que volvió a llevar a la Selección Argentina hasta una final del Mundial.
El emotivo mensaje de Giuliano Simeone tras perder la final del Mundial 2026
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