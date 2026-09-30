Quién es "la Pepa" Brizuela, el referente del cuarteto que cantará el Himno en Argentina-Bolivia

Quién es la Pepa Brizuela, el referente del cuarteto que cantará el Himno en Argentina vs. Bolivia

La carrera de Brizuela es un pilar fundamental para la historia del cuarteto. Sus inicios se remontan a fines de los años 80 con pasos por Tru-la-lá, donde compartió formación con emblemas como Gary. Sin embargo, su consolidación masiva llegó en 1994 cuando fundó La Barra junto a Carlos de Piano, banda que lideró durante más de tres décadas cosechando éxitos como "La carta", "Romperé" y "Amor infiel", además de grabar colaboraciones con figuras de la talla de La Mona Jiménez y Ulises Bueno.