Roberto Mancini vuelve a Italia para encabezar la reconstrucción de la Azzurra

Mancini comenzó su carrera como entrenador en 2001 al frente de la Fiorentina y luego dirigió a Lazio, donde continuó sumando títulos. Su etapa más exitosa llegó en el Inter, club con el que conquistó tres Scudettos consecutivos entre 2006 y 2008. Posteriormente pasó por el Manchester City, donde ganó la Premier League en la temporada 2011/12, además de dirigir a Galatasaray y Zenit de San Petersburgo. En 2018 asumió por primera vez en la selección italiana y construyó un equipo que alcanzó una racha histórica de 37 partidos invicto y se coronó campeón de Europa en Wembley tras derrotar a Inglaterra.