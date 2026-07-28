Roberto Mancini vuelve a Italia para encabezar la reconstrucción de la Azzurra
El entrenador campeón de la Eurocopa 2021 fue confirmado por la Federación Italiana en medio de una profunda crisis futbolística: todos los detalles.
La Federación Italiana de Fútbol confirmó este martes el regreso de Roberto Mancini como entrenador de la selección nacional. El técnico, que condujo a la Azzurra al título en la Eurocopa 2021, asumirá nuevamente en un momento delicado para el fútbol italiano, marcado por la ausencia en tres Copas del Mundo consecutivas.
La decisión fue anunciada por el presidente de la FIGC, Giovanni Malagó, quien desde el inicio de la búsqueda consideró a Mancini como el principal candidato para liderar el nuevo proyecto deportivo. Horas después de la reunión del Consejo Federal, la entidad oficializó el retorno del entrenador.
El regreso del entrenador representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento de un ciclo que supo devolverle protagonismo a Italia. Sin embargo, también implica una revancha personal: fue él quien quedó señalado tras la eliminación ante Macedonia del Norte en el repechaje rumbo a Qatar 2022, que dejó al seleccionado fuera de un Mundial por segunda edición consecutiva.
Se terminó la incertidumbre en Italia: Roberto Mancini es el nuevo DT
La crisis institucional también provocó movimientos en la estructura dirigencial. Paolo Maldini, quien había asumido como director de selecciones apenas dos semanas atrás, dejó su cargo, y su lugar será ocupado por Claudio Ranieri. El histórico entrenador iniciará una nueva etapa fuera de los bancos de suplentes para colaborar en la reconstrucción del fútbol italiano.
Mancini comenzó su carrera como entrenador en 2001 al frente de la Fiorentina y luego dirigió a Lazio, donde continuó sumando títulos. Su etapa más exitosa llegó en el Inter, club con el que conquistó tres Scudettos consecutivos entre 2006 y 2008. Posteriormente pasó por el Manchester City, donde ganó la Premier League en la temporada 2011/12, además de dirigir a Galatasaray y Zenit de San Petersburgo. En 2018 asumió por primera vez en la selección italiana y construyó un equipo que alcanzó una racha histórica de 37 partidos invicto y se coronó campeón de Europa en Wembley tras derrotar a Inglaterra.
Ahora, tendrá la misión más importante de su carrera: devolver a Italia al lugar que históricamente ocupó en el fútbol mundial y poner fin a una crisis que ya se extiende demasiado tiempo para una selección tetracampeona del mundo.
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