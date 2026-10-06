El emotivo minuto 10 en la despedida de Lionel Messi: ovación y lágrimas en el Monumental
El partido de la Selección Argentina ante Benín se detuvo en el minuto 10 para ovacionar a Lionel Messi. Conocé los detalles de la histórica noche.
El Monumental vivió una noche cargada de emoción en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. En el marco del amistoso frente a Benín, el cotejo se detuvo especialmente al llegar al décimo minuto de juego para que los más de 80 mil hinchas presentes rindieran un homenaje inolvidable al capitán.
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Así fue el homenaje a Lionel Messi en el minuto 10
Con el silbatazo que interrumpió el juego en honor a su emblemático dorsal, el estadio entero se unió en una sola voz para aplaudir y corear el nombre del rosarino. Las cámaras de la transmisión oficial captaron las reacciones en los palcos, donde se encontraban Claudio "Chiqui" Tapia junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además de la familia del futbolista: su esposa Antonela Roccuzzo, su madre Celia Cuccittini y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.
La jornada histórica dejó momentos conmovedores a lo largo de toda la velada:
- Lágrimas en el Himno Nacional: antes de comenzar a rodar la pelota, tanto el capitán como Lionel Scaloni rompieron en llanto ante el ensordecedor cariño del público.
- Recibimiento imponente: el equipo saltó al terreno de juego en medio de un impactante show de luces, fuegos artificiales y una camiseta gigante desplegada sobre el césped.
- La presencia de los campeones del mundo: en las plateas dijeron presente figuras consagradas de Qatar 2022 como Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes para respaldar al '10'.
El ambiente festivo se extendió durante todo el día con un concurrido Fan Fest en los alrededores de Núñez y shows musicales en vivo, cerrando con honores el capítulo más glorioso en la historia del combinado nacional.
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