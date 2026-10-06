El emotivo minuto 10 en la despedida de Lionel Messi: ovación y lágrimas en el Monumental

Así fue el homenaje a Lionel Messi en el minuto 10

MINUTO 10 PARA EL 10pic.twitter.com/qarwv9oMFo — minutouno (@minutounocom) October 6, 2026

Con el silbatazo que interrumpió el juego en honor a su emblemático dorsal, el estadio entero se unió en una sola voz para aplaudir y corear el nombre del rosarino. Las cámaras de la transmisión oficial captaron las reacciones en los palcos, donde se encontraban Claudio "Chiqui" Tapia junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, además de la familia del futbolista: su esposa Antonela Roccuzzo, su madre Celia Cuccittini y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.