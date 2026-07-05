Lali Espósito brilló en el Madrid Orgullo 2026 y desató la euforia con un show lleno de pop
La artista argentina fue una de las grandes figuras del mayor Pride de Europa, donde reunió a más de 25.000 personas en la Plaza de España.
Lali Espósito volvió a consolidar su gran presente internacional con una actuación que se llevó todos los aplausos en el Madrid Orgullo 2026 (MADO), la celebración LGTBIQ+ más importante de Europa y uno de los encuentros por la diversidad más convocantes del mundo. La cantante argentina fue una de las artistas centrales del festival y protagonizó un espectáculo especialmente diseñado para esta edición.
Ante más de 25.000 personas reunidas en la Plaza de España, la intérprete ofreció un show de 45 minutos en el que combinó el pop con una fuerte impronta electrónica. En un clima de celebración, diversidad y libertad, el público acompañó cada una de las canciones que integraron un repertorio especialmente preparado para la ocasión.
El concierto comenzó con "Disciplina" y continuó con temas como "Sola", "Motiveishon", "Como Tú", "1Amor", "Mejor Que Vos", "Soy" y "Fanático". Luego del cierre musical de Lali Espósito, el escenario quedó en manos de DJ Cascales, que tomó la posta durante los últimos minutos para mantener el espíritu festivo de la jornada. Antes de despedirse, la artista invitó a varios amigos a subir al escenario, transformando el final del espectáculo en una gran celebración colectiva.
La sorpresa que hizo estallar a la Plaza de España
Uno de los momentos más recordados de la noche llegó cuando Miranda! apareció de manera inesperada para compartir escenario con Lali. Juntos interpretaron "Mejor Que Vos", una de las colaboraciones más exitosas del último tiempo, provocando una de las mayores ovaciones del festival y desatando la euforia de los miles de fanáticos presentes.
Entre banderas, colores y personas llegadas desde distintos rincones del mundo, la Plaza de España volvió a convertirse en uno de los grandes símbolos del Madrid Orgullo. En ese contexto, la presentación de Lali trascendió lo musical y se transformó en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación de la diversidad.
La participación de la cantante también ratificó el enorme crecimiento que viene experimentando su carrera. En los últimos meses convocó a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados, lanzó su sexto álbum de estudio, "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama", y continuó expandiendo su música con presentaciones internacionales.
España ocupa un lugar destacado dentro de ese recorrido. Tras una gira con localidades agotadas en distintas ciudades del país, Lali volvió a encontrarse con el público español en uno de los eventos culturales más importantes de Europa, reafirmando el fuerte vínculo que construyó con sus seguidores.
Además de su presente artístico, la cantante continúa siendo una de las voces más comprometidas con la promoción de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Reconocida por Amnistía Internacional por su trabajo en favor de la diversidad y la igualdad, volvió a utilizar uno de los escenarios más importantes del mundo para transmitir un mensaje de inclusión, libertad y respeto, valores que atraviesan toda su carrera.
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