Lali Espósito brilló en el Madrid Orgullo 2026 y desató la euforia con un show lleno de pop

La participación de la cantante también ratificó el enorme crecimiento que viene experimentando su carrera. En los últimos meses convocó a más de 160.000 personas con dos estadios River Plate completamente agotados, lanzó su sexto álbum de estudio, "No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama", y continuó expandiendo su música con presentaciones internacionales.

España ocupa un lugar destacado dentro de ese recorrido. Tras una gira con localidades agotadas en distintas ciudades del país, Lali volvió a encontrarse con el público español en uno de los eventos culturales más importantes de Europa, reafirmando el fuerte vínculo que construyó con sus seguidores.

Además de su presente artístico, la cantante continúa siendo una de las voces más comprometidas con la promoción de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Reconocida por Amnistía Internacional por su trabajo en favor de la diversidad y la igualdad, volvió a utilizar uno de los escenarios más importantes del mundo para transmitir un mensaje de inclusión, libertad y respeto, valores que atraviesan toda su carrera.