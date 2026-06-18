El especialista que River sumó para reforzar la búsqueda de talentos: viene de España
El Millonario continúa reestructurando su área deportiva y apostó por la experiencia de un dirigente con amplio recorrido en el país europeo.
River continúa avanzando en la transformación de su estructura futbolística y una de las decisiones más importantes de las últimas semanas fue la incorporación de Domingo Catoira. El dirigente español, con una extensa trayectoria en distintas instituciones de LaLiga, desembarcó en Núñez para asumir una función estratégica dentro del proyecto encabezado por Pablo Longoria.
Su llegada está orientada a fortalecer el área de scouting y optimizar los procesos de captación de futbolistas para el presente y el futuro del club. A sus 53 años, Catoira afrontará por primera vez un desafío profesional fuera de España. Aunque nació en la ciudad francesa de Évian-les-Bains, desarrolló prácticamente toda su vida en Galicia y construyó allí su carrera tanto dentro como fuera de las canchas.
Como futbolista se desempeñó como defensor central y pasó por diferentes equipos del ascenso español hasta su retiro en 2007. A partir de entonces comenzó un camino vinculado a la gestión deportiva, sector en el que logró consolidar una importante reputación. Su recorrido en oficinas deportivas comenzó en Valencia, donde se integró a la secretaría técnica en 2010. Allí adquirió experiencia en la observación de jugadores, análisis de mercados y planificación de planteles.
Posteriormente continuó su crecimiento en Real Valladolid, institución en la que trabajó durante varios años desempeñando funciones vinculadas a la confección de equipos competitivos y al seguimiento de futbolistas tanto para el primer equipo como para las divisiones inferiores.
Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo durante su regreso a Valencia, etapa en la que coincidió profesionalmente con Pablo Longoria. La relación construida en aquellos años resultó determinante para que ahora ambos vuelvan a compartir proyecto, esta vez en River. Longoria, recientemente incorporado como director deportivo del club, considera a Catoira una pieza de confianza para desarrollar una estructura moderna basada en el análisis profundo de talento y en la toma de decisiones coordinadas.
Tras sus pasos por Valencia y Valladolid, el dirigente también trabajó en Espanyol de Barcelona, donde ocupó distintos cargos hasta convertirse en director deportivo. Más adelante regresó nuevamente al Valladolid, participando en el proceso que culminó con el ascenso del equipo a la máxima categoría española. A lo largo de toda su carrera desarrolló una metodología que le permitió detectar futbolistas poco observados por los grandes clubes, característica que le valió reconocimiento dentro del ambiente futbolístico español.
Ahora, en el Millonario, tendrá la responsabilidad de liderar el departamento de scouting y reportar directamente a Longoria. Su tarea será clave en un momento de profunda renovación del plantel profesional. Durante las últimas semanas, la institución avanzó con numerosas salidas, declaró transferibles a varios futbolistas y cerró incorporaciones importantes como las de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.
En ese contexto, la llegada de Catoira busca aportar una mirada especializada para ampliar el radar de búsqueda y encontrar oportunidades de mercado que permitan fortalecer el proyecto deportivo. El desafío será trasladar al fútbol argentino una metodología que le dio resultados en Europa y contribuir a que River mantenga un flujo constante de talento para sostener su competitividad en los próximos años.
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