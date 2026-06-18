El especialista que River sumó para reforzar la búsqueda de talentos: viene de España

Uno de los momentos más importantes de su carrera se produjo durante su regreso a Valencia, etapa en la que coincidió profesionalmente con Pablo Longoria. La relación construida en aquellos años resultó determinante para que ahora ambos vuelvan a compartir proyecto, esta vez en River. Longoria, recientemente incorporado como director deportivo del club, considera a Catoira una pieza de confianza para desarrollar una estructura moderna basada en el análisis profundo de talento y en la toma de decisiones coordinadas.

domingo catoira

Tras sus pasos por Valencia y Valladolid, el dirigente también trabajó en Espanyol de Barcelona, donde ocupó distintos cargos hasta convertirse en director deportivo. Más adelante regresó nuevamente al Valladolid, participando en el proceso que culminó con el ascenso del equipo a la máxima categoría española. A lo largo de toda su carrera desarrolló una metodología que le permitió detectar futbolistas poco observados por los grandes clubes, característica que le valió reconocimiento dentro del ambiente futbolístico español.

Ahora, en el Millonario, tendrá la responsabilidad de liderar el departamento de scouting y reportar directamente a Longoria. Su tarea será clave en un momento de profunda renovación del plantel profesional. Durante las últimas semanas, la institución avanzó con numerosas salidas, declaró transferibles a varios futbolistas y cerró incorporaciones importantes como las de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri.

En ese contexto, la llegada de Catoira busca aportar una mirada especializada para ampliar el radar de búsqueda y encontrar oportunidades de mercado que permitan fortalecer el proyecto deportivo. El desafío será trasladar al fútbol argentino una metodología que le dio resultados en Europa y contribuir a que River mantenga un flujo constante de talento para sostener su competitividad en los próximos años.