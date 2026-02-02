El espectacular golazo de tiro libre de Nicolás Barros Schelotto para Gimnasia ante Aldosivi

De esta manera, el volante del Lobo volvió a ratificar su gran momento y su capacidad para aparecer en partidos clave. Luego de convertirle un gol olímpico a la Academia en la primera fecha, el mediocampista redobló la apuesta en la tercera jornada del Torneo Apertura y volvió a ser protagonista con un tanto que rápidamente se viralizó entre los hinchas.