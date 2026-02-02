El espectacular golazo de tiro libre de Nicolás Barros Schelotto para Gimnasia ante Aldosivi
El hijo de Guillermo volvió a lucirse en el Lobo y marcó un golazo de tiro libre ante Aldosivi, en la tercera fecha del Torneo Apertura.
Nicolás Barros Schelotto volvió a ser determinante para Gimnasia y Esgrima La Plata en el Torneo Apertura. Tras su recordado gol olímpico frente a Racing, el mediocampista marcó un nuevo tanto de enorme jerarquía ante Aldosivi y abrió el marcador con un impecable tiro libre en el Bosque.
El tremendo golazo de tiro libre de Barros Schelotto para Gimnasia ante Aldosivi
A los 14 minutos del primer tiempo y en condición de local, Barros Schelotto se hizo cargo de una pelota parada y ejecutó con precisión quirúrgica. El remate superó la barrera y se metió en el ángulo, dejando sin reacción al arquero de Aldosivi, que nada pudo hacer para evitar el gol.
De esta manera, el volante del Lobo volvió a ratificar su gran momento y su capacidad para aparecer en partidos clave. Luego de convertirle un gol olímpico a la Academia en la primera fecha, el mediocampista redobló la apuesta en la tercera jornada del Torneo Apertura y volvió a ser protagonista con un tanto que rápidamente se viralizó entre los hinchas.
Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi
- Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
- Aldosivi de Mar del Plata: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.
Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026
- Hora: 17:30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
