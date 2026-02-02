MinutoUno

El espectacular golazo de tiro libre de Nicolás Barros Schelotto para Gimnasia ante Aldosivi

Deportes

El hijo de Guillermo volvió a lucirse en el Lobo y marcó un golazo de tiro libre ante Aldosivi, en la tercera fecha del Torneo Apertura.

Nicolás Barros Schelotto volvió a ser determinante para Gimnasia y Esgrima La Plata en el Torneo Apertura. Tras su recordado gol olímpico frente a Racing, el mediocampista marcó un nuevo tanto de enorme jerarquía ante Aldosivi y abrió el marcador con un impecable tiro libre en el Bosque.

A los 14 minutos del primer tiempo y en condición de local, Barros Schelotto se hizo cargo de una pelota parada y ejecutó con precisión quirúrgica. El remate superó la barrera y se metió en el ángulo, dejando sin reacción al arquero de Aldosivi, que nada pudo hacer para evitar el gol.

De esta manera, el volante del Lobo volvió a ratificar su gran momento y su capacidad para aparecer en partidos clave. Luego de convertirle un gol olímpico a la Academia en la primera fecha, el mediocampista redobló la apuesta en la tercera jornada del Torneo Apertura y volvió a ser protagonista con un tanto que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Probables formaciones del encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Aldosivi

  • Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfran; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
  • Aldosivi de Mar del Plata: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias. DT: Guillermo Farré.

Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026

  • Hora: 17:30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Diego Ceballos
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

