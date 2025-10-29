Tensión en la previa: Avellaneda amaneció empapelada con afiches contra Marcos Rojo

El mensaje, directo y provocador, decía: “Chau Rojo, dejá de robar”, y llevaba la firma de “Pueblo de Racing”. Sin embargo, el clima de sospecha se instaló rápidamente: muchos en el club creen que se trata de una maniobra de hinchas de Independiente, buscando desestabilizar a su clásico rival justo antes de una cita decisiva. En redes sociales, las imágenes de los carteles se viralizaron y generaron un aluvión de comentarios, entre la indignación y la burla.