Tensión en la previa: Avellaneda amaneció empapelada con afiches contra Marcos Rojo
El defensor fue apuntado tras su error en el Maracaná y la polémica se desató por los carteles con la firma “Pueblo de Racing”, que muchos sospechan serían obra de hinchas de Independiente.
Racing vive horas agitadas en la antesala del duelo más importante del año. A menos de 24 horas del choque de vuelta frente a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025, el barrio de Avellaneda apareció empapelado con afiches en contra de Marcos Rojo, el defensor que llegó desde Boca y que apenas suma un puñado de partidos con la camiseta de La Academia.
El mensaje, directo y provocador, decía: “Chau Rojo, dejá de robar”, y llevaba la firma de “Pueblo de Racing”. Sin embargo, el clima de sospecha se instaló rápidamente: muchos en el club creen que se trata de una maniobra de hinchas de Independiente, buscando desestabilizar a su clásico rival justo antes de una cita decisiva. En redes sociales, las imágenes de los carteles se viralizaron y generaron un aluvión de comentarios, entre la indignación y la burla.
Rojo, subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, tuvo una actuación para el olvido en la ida disputada en el Maracaná. En aquella noche, marcó en contra el único gol del partido, que significó la ventaja para los brasileños, y además protagonizó una desafortunada acción en la que golpeó a su compañero Santiago Sosa, quien debió ser operado y se pierde el encuentro de revancha. Desde entonces, el ex Estudiantes y Manchester United quedó en el centro de las críticas.
En el club no emitieron un comunicado oficial, pero trascendió que se analizan las cámaras de seguridad de los alrededores del Cilindro para intentar identificar a los responsables. Mientras tanto, los dirigentes sospechan que la mano podría venir del otro lado de la ciudad, del clásico rival rojo, en un intento de generar caos y presión mediática.
El antecedente con Cardona hace algunos años atrás
El episodio recuerda a un antecedente no tan lejano: en 2022 también aparecieron afiches similares dirigidos contra Edwin Cardona, cuando el colombiano atravesaba un momento de bajo nivel y cuestionamientos por su falta de compromiso. Curiosamente, los mensajes de entonces repetían la misma frase: “Dejá de robar. Chau Cardona”.
En Racing no hay lugar para polémicas e intentan concentrarse en el partido que definirá si el equipo de Gustavo Costas logra meterse en la gran final continental. Así, el amanecer en Avellaneda volvió a teñirse de polémica: una ciudad partida por los nervios, una semifinal en juego y un futbolista que, sin buscarlo, se transformó en el epicentro del escándalo.
