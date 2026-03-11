El exjugador de la Premier League que llegó a ser presidente de Georgia

Su vida después del retiro

Después de dejar el fútbol, el exdelantero decidió orientar su carrera hacia la política. Al principio se unió al partido Sueño Georgiano y llegó a ocupar un puesto como diputado en 2016.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, dio un paso más al crear su propio movimiento político, La Fuerza del Pueblo. Su liderazgo dentro de este partido lo llevó, en 2024, a ser elegido presidente de Georgia a través de una votación parlamentaria.