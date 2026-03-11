El exjugador de la Premier League que llegó a ser presidente de Georgia
Supo vestir la camiseta del Manchester City y tuvo un extenso recorrido por Suiza. No obstante, en diciembre del 2024, fue elegido presidente de Georgia. De quién se trata.
Son muchos los exfutbolistas que, al colgar los botines, deciden involucrarse en el terreno político con el objetivo de cambiar la realidad de su país. Ese fue el caso de Mijail Kavelashvili, quien se convirtió en presidente de Georgia luego de una extensa carrera en la élite de Europa.
Kavelashvili fue elegido como máxima mandatario en diciembre del 2024, cuando lo respaldaron 224 de los 300 diputados nacionales y municipales. En cuanto a su carrera dentro del verde césped, su punto alto estuvo en la Premier League, donde defendió los colores del Manchester City.
Mijail Kavelashvili y su paso por el fútbol
Kavelashvili inició su carrera en el Dinamo Tbilisi, el club más destacado de Georgia, donde se ganó el reconocimiento del público por su olfato goleador y llamó la atención de grandes equipos del viejo continente.
Tras sus primeros éxitos, llevó su talento a ligas de Italia y España, antes de recalar en la Premier League con el Manchester City. Más adelante, continuó su recorrido por Suiza, defendiendo los colores de clubes como Grasshoppers, Zürich, Luzern, Sion, Aarau y Basel.
En el ámbito internacional, fue parte de la selección de Georgia entre 1991 y 2002, disputando 46 encuentros y anotando 9 goles. Su desempeño en la cancha y la cercanía con los hinchas consolidaron su popularidad, que luego se tradujo en apoyo político y, finalmente, en su elección como presidente del país.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol, el exdelantero decidió orientar su carrera hacia la política. Al principio se unió al partido Sueño Georgiano y llegó a ocupar un puesto como diputado en 2016.
Lejos de quedarse con los brazos cruzados, dio un paso más al crear su propio movimiento político, La Fuerza del Pueblo. Su liderazgo dentro de este partido lo llevó, en 2024, a ser elegido presidente de Georgia a través de una votación parlamentaria.
