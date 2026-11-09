El papa León XIV pasó por un estadio del fútbol argentino y los hinchas se ilusionaron
El recorrido del Sumo Pontífice por Buenos Aires dejó una coincidencia que despertó bromas, especulaciones y mucha expectativa entre los fanáticos.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una postal que rápidamente se trasladó al mundo del fútbol. Durante su recorrido por Buenos Aires, el Sumo Pontífice pasó frente al estadio Monumental y la inesperada coincidencia despertó todo tipo de reacciones entre los hinchas de River, que no tardaron en relacionar su presencia con el presente deportivo del equipo.
El episodio ocurrió este lunes, cuando el Papa regresaba a la Ciudad de Buenos Aires luego de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El vehículo oficial ingresó por el Puente Labruna y continuó su trayecto por la avenida Figueroa Alcorta, justo frente al estadio del Millonario.
Las imágenes del traslado comenzaron a circular en las redes sociales y los simpatizantes aprovecharon la ocasión para bromear sobre una posible bendición de cara a la etapa decisiva del Torneo Clausura. En medio de una temporada irregular, la cercanía del máximo referente de la Iglesia católica con la cancha de Núñez fue tomada como una señal de esperanza.
Una señal para River por parte del papa León XIV
El recorrido papal tenía como destino el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde León XIV encabezó una multitudinaria misa entre las 11.30 y las 13. Antes de la celebración, el Pontífice volvió a subir al papamóvil para recorrer la avenida del Libertador y saludar a los miles de fieles que se acercaron a presenciar su paso.
Sin embargo, para los hinchas de River hubo una parada simbólica que se robó parte de la atención: el paso frente al Monumental justo cuando el equipo se prepara para afrontar los playoffs del campeonato local.
El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio tendrá un desafío exigente en los octavos de final, instancia en la que deberá medirse con Lanús. El Millonario llega obligado a mejorar su rendimiento si pretende quedarse con el título y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.
El camino hacia el campeonato no será sencillo: deberá superar cuatro cruces consecutivos, sin margen para equivocaciones. Además, el Granate representa un rival de cuidado por sus antecedentes en enfrentamientos de eliminación directa.
En ese contexto, la coincidencia entre el recorrido del Papa y la proximidad de la instancia decisiva alimentó las ilusiones de los riverplatenses. Entre bromas, memes y mensajes en las redes sociales, los hinchas encontraron un motivo inesperado para aferrarse a la esperanza de cara a lo que viene.
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