El papa León XIV pasó por un estadio del fútbol argentino y los hinchas se ilusionaron

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio tendrá un desafío exigente en los octavos de final, instancia en la que deberá medirse con Lanús. El Millonario llega obligado a mejorar su rendimiento si pretende quedarse con el título y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El camino hacia el campeonato no será sencillo: deberá superar cuatro cruces consecutivos, sin margen para equivocaciones. Además, el Granate representa un rival de cuidado por sus antecedentes en enfrentamientos de eliminación directa.

En ese contexto, la coincidencia entre el recorrido del Papa y la proximidad de la instancia decisiva alimentó las ilusiones de los riverplatenses. Entre bromas, memes y mensajes en las redes sociales, los hinchas encontraron un motivo inesperado para aferrarse a la esperanza de cara a lo que viene.