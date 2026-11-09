Insólito pedido de un hincha de River a León XIV: "Que salga campeón y que se vaya Martínez Quarta"
En medio de la cobertura por la visita del Sumo Pontífice, un simpatizante del Millonario sorprendió con una respuesta muy particular que involucró al defensor.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una escena futbolera que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. Durante una entrevista con ESPN, un hincha de River fue consultado sobre qué le pediría al Sumo Pontífice y no dudó a la hora de responder.
"Que River salga campeón y que se vaya Martínez Quarta", expresó el simpatizante, en una frase que mezcló la ilusión de ver al equipo nuevamente en lo más alto con una crítica directa al defensor Lucas Martínez Quarta, uno de los apuntados por la parcialidad millonaria.
La respuesta sorprendió por su espontaneidad y dejó en evidencia el malestar del hincha con el futbolista. En apenas unas palabras, el fanático resumió dos de sus principales deseos vinculados al presente del Millonario: conseguir un nuevo título y que el zaguero deje el club.
El reclamo de un hincha de River en medio de la visita del Papa León XIV
La consulta se dio durante la cobertura de las actividades de León XIV en el país. En ese contexto, el simpatizante aprovechó la oportunidad para expresar su pedido, aunque su respuesta se alejó de cualquier cuestión religiosa y apuntó directamente a la actualidad de la Banda Roja.
El nombre de Martínez Quarta quedó en el centro de la escena por la temporada irregular que viene teniendo, en la que sus rendimientos le han costado varios puntos al equipo de Núñez. La frase tuvo repercusión por la particular combinación de deseos y se convirtió en uno de los momentos llamativos de la cobertura televisiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario