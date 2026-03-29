El fuerte accidente en la Porsche Cup que retrasó el inicio del Gran Premio de Japón

Según detalló la FIA, las vueltas de formación tuvieron que aplazarse mientras se realizaban los arreglos en el circuito. Este tipo de situaciones en carreras previas puede impactar directamente en la programación de la Fórmula 1, como ocurrió en esta oportunidad. El retraso obligó a reorganizar los tiempos del inicio y generó expectativa entre los fanáticos, ya que el italiano Andrea Kimi Antonelli se preparaba para largar desde la pole position en una de las fechas más esperadas del calendario.