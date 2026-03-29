El fuerte accidente en la Porsche Cup que retrasó el inicio del Gran Premio de Japón
Un accidente en la Porsche Cup obligó a retrasar diez minutos el inicio del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka por daños en las contenciones del circuito.
El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 sufrió un retraso de diez minutos luego de un fuerte accidente en la Porsche Cup que dañó las contenciones del circuito de Suzuka. La FIA intervino para garantizar la seguridad antes del inicio de la carrera, que finalmente comenzó con normalidad tras las reparaciones.
El fuerte accidente en la Porsche Cup que retrasó el inicio del Gran Premio de Japón
El incidente se produjo en la curva 12, una de las zonas más técnicas del trazado japonés, donde un fuerte golpe generó daños en las contenciones. Como consecuencia, los auxiliares de pista trabajaron para reparar los sectores afectados y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la competencia.
Según detalló la FIA, las vueltas de formación tuvieron que aplazarse mientras se realizaban los arreglos en el circuito. Este tipo de situaciones en carreras previas puede impactar directamente en la programación de la Fórmula 1, como ocurrió en esta oportunidad. El retraso obligó a reorganizar los tiempos del inicio y generó expectativa entre los fanáticos, ya que el italiano Andrea Kimi Antonelli se preparaba para largar desde la pole position en una de las fechas más esperadas del calendario.
Finalmente, el Gran Premio de Japón comenzó a las 02:14 horas, horario de Argentina, luego de que las autoridades confirmaran que el trazado estaba en condiciones óptimas para competir. A pesar de la demora, el espectáculo no decepcionó y Oscar Piastri protagonizó una destacada largada que le permitió tomar el liderato desde los primeros metros. Además, Franco Colapinto volvió a demostrar todas sus condiciones y avanzó una posición nuevamente y sigue ilusionando a los fanáticos de la competencia con un gran nivel en distintos circuitos.
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