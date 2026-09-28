El fuerte cruce de Lionel Messi con Santiago Rodríguez que reavivó una historia de 2023
El capitán argentino tuvo un fuerte intercambio con el uruguayo durante la derrota de Inter Miami ante Columbus Crew. No fue el primer enfrentamiento entre ambos.
Lionel Messi volvió a protagonizar un momento de tensión dentro de una cancha. Esta vez ocurrió durante la derrota de Inter Miami por 2-1 frente a Columbus Crew, en un partido que además marcó la última presentación del capitán argentino antes de sumarse nuevamente a la Selección Argentina.
El episodio tuvo como protagonista a Santiago Rodríguez, mediocampista uruguayo. Ambos futbolistas tuvieron un fuerte intercambio durante el encuentro y quedaron cara a cara durante algunos segundos.
La situación llamó especialmente la atención porque no se trató de la primera vez que Messi y Rodríguez protagonizan un cruce dentro de una cancha. El antecedente se remontaba a noviembre de 2023, cuando el uruguayo todavía defendía la camiseta de New York City FC.
El cruce entre Messi y Santiago Rodríguez durante Inter Miami-Columbus
La discusión de esta nueva ocasión se produjo sobre el cierre del primer tiempo. Messi había cometido una infracción sobre Rodríguez y, mientras los jugadores de Columbus se preparaban para ejecutar el tiro libre, los dos futbolistas comenzaron a intercambiar palabras.
La situación fue subiendo de tono hasta que ambos quedaron frente a frente durante algunos instantes. El árbitro Víctor Manuel Rivas observó la escena, aunque decidió no mostrarle tarjeta amarilla a ninguno de los protagonistas.
El episodio ocurrió en un partido que terminó con una derrota para Inter Miami. Columbus Crew consiguió imponerse 2-1 y dejó al conjunto de Messi sin la posibilidad de cerrar con una victoria su último compromiso antes del regreso del argentino a la concentración de la Selección. Pero la discusión adquirió una dimensión diferente por el historial entre los dos jugadores.
El antecedente que protagonizaron en 2023
Messi y Rodríguez ya habían tenido un enfrentamiento en noviembre de 2023. El 10 de ese mes, Inter Miami recibió a New York City FC en el DRV PNK Stadium.
Aquella jornada tenía un significado especial para el capitán argentino, ya que presentó ante su público el octavo Balón de Oro que había conquistado semanas antes. Sin embargo, el resultado terminó siendo favorable al conjunto visitante, que ganó 2-1.
Después del partido se produjo un fuerte intercambio entre Messi y Rodríguez. El uruguayo también había protagonizado otro momento de tensión durante aquel encuentro con Jordi Alba, entonces compañero del argentino en Inter Miami.
Quién es Santiago Rodríguez, el uruguayo que ahora juega en Columbus
Rodríguez tiene 26 años y llegó a Columbus Crew el 2 de septiembre de 2026, después de su experiencia en el fútbol brasileño con Botafogo.
El mediocampista surgió de Nacional de Montevideo y posteriormente tuvo un extenso recorrido por New York City FC. En el conjunto estadounidense jugó entre 2021 y 2025, período en el que disputó 144 partidos, convirtió 34 goles y aportó 39 asistencias.
Además, fue parte del plantel que conquistó la MLS Cup en 2021 y la Campeones Cup en 2022.
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