El fuerte cruce de Lionel Messi con Santiago Rodríguez que reavivó una historia de 2023

El episodio ocurrió en un partido que terminó con una derrota para Inter Miami. Columbus Crew consiguió imponerse 2-1 y dejó al conjunto de Messi sin la posibilidad de cerrar con una victoria su último compromiso antes del regreso del argentino a la concentración de la Selección. Pero la discusión adquirió una dimensión diferente por el historial entre los dos jugadores.

El antecedente que protagonizaron en 2023

Messi y Rodríguez ya habían tenido un enfrentamiento en noviembre de 2023. El 10 de ese mes, Inter Miami recibió a New York City FC en el DRV PNK Stadium.

Aquella jornada tenía un significado especial para el capitán argentino, ya que presentó ante su público el octavo Balón de Oro que había conquistado semanas antes. Sin embargo, el resultado terminó siendo favorable al conjunto visitante, que ganó 2-1.

Después del partido se produjo un fuerte intercambio entre Messi y Rodríguez. El uruguayo también había protagonizado otro momento de tensión durante aquel encuentro con Jordi Alba, entonces compañero del argentino en Inter Miami.

Quién es Santiago Rodríguez, el uruguayo que ahora juega en Columbus

Rodríguez tiene 26 años y llegó a Columbus Crew el 2 de septiembre de 2026, después de su experiencia en el fútbol brasileño con Botafogo.

El mediocampista surgió de Nacional de Montevideo y posteriormente tuvo un extenso recorrido por New York City FC. En el conjunto estadounidense jugó entre 2021 y 2025, período en el que disputó 144 partidos, convirtió 34 goles y aportó 39 asistencias.

Además, fue parte del plantel que conquistó la MLS Cup en 2021 y la Campeones Cup en 2022.