Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: "Me salió del alma"
La joya española rompió el silencio sobre el emotivo abrazo con el astro argentino, repasó su devoción por el diez y explicó la emblemática foto del baño de bebé.
El impacto de la consagración de España en el Mundial 2026 dejó postales para el recuerdo, pero ninguna tan simbólica como el estrechón de manos y abrazo entre Lamine Yamal y Lionel Messi al término de la gran final. En la antesala del triunfo 3-2 de la Furia Roja ante Inglaterra por la Nations League, el joven atacante de 19 años abrió su corazón y detalló la íntima conversación que mantuvo con el capitán de la Selección Argentina.
En una entrevista concedida a The Guardian, la figura del Barcelona reveló la frase exacta que le dedicó al astro rosarino en el campo de juego. "Le dije que muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol", confesó el extremo. Lejos de las discusiones sobre títulos o momentos, el joven atacante remarcó su admiración absoluta de toda la vida: "Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas".
Al referirse a la repercusión del icónico retrato que dio la vuelta al planeta, Lamine buscó bajarle el tono a las especulaciones sobre un "traspaso de mando" o un simbolismo guionado. El delantero aclaró que se trató de un gesto espontáneo que nació desde el respeto absoluto: "Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol. Luego al final sí que queda muy bonita la foto, como la de cuando me bañó".
En ese sentido, la joya culé sacó a la luz una curiosa anécdota vinculada a la famosa imagen de 2007, tomada durante una campaña benéfica en la que un jovencísimo Messi lo sostenía en una bañera. Lamine admitió que le suplicó a su padre que no la difundiera en redes sociales durante su etapa de formación para evitar mochilas innecesarias.
"Le dije que no la publicara. La subió a Facebook una vez y le pedí que la borrara. Las comparaciones eran demasiado fáciles y de eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi. Le pedí que esperara hasta que yo fuera Lamine", concluyó el atacante, marcando la madurez con la que gestiona su propio camino hacia la cima del fútbol mundial.
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