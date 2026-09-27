Lamine Yamal reveló qué le dijo a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: "Me salió del alma"

En una entrevista concedida a The Guardian, la figura del Barcelona reveló la frase exacta que le dedicó al astro rosarino en el campo de juego. "Le dije que muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol", confesó el extremo. Lejos de las discusiones sobre títulos o momentos, el joven atacante remarcó su admiración absoluta de toda la vida: "Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecía que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas".