El futbolista de 23 años que hizo un imperio millonario fuera de la cancha

Su vida fuera del fútbol

Ortuño lidera cuatro compañías en los Emiratos Árabes y, además, se dedica a la exportación de aceite y a ofrecer consultoría en inversiones. Todos sus proyectos le permiten generar ingresos cercanos a los 50 millones de euros al año.

Aun con este nivel de éxito, mantiene la ambición de consolidarse como un referente mundial en el mundo empresarial. Es por ello que, en la actualidad, cursa Ingeniería Mecánica de forma virtual, con el objetivo de expandir sus negocios.