El futbolista de 23 años que hizo un imperio millonario fuera de la cancha
Oriundo de España, tiene cuatro empresas en Emiratos Árabes y genera más de 50 millones de euros anuales. En la actualidad, milita en el ascenso de su país. Descubrí esta inusual historia.
Francisco Ortuño comenzó su carrera soñando con brillar en la élite del fútbol, levantado los trofeos más codiciados y defendiendo la camiseta de su amada España. Sin embargo, lejos de consolidarse en las ligas de primer nivel, descubrió un camino distinto: a los 22 años se metió en el marketing digital y factura más de 50 millones de euros anuales con sus cuatro empresas de Medio Oriente.
En la actualidad, cada vez son más los deportistas que aprovechan su imagen para emprender fuera del deporte, invirtiendo en negocios digitales, moda o bienes raíces con el objetivo de ganar estabilidad y tranquilidad en una actividad tan volátil y compleja como lo es el fútbol.
Francisco Ortuño y su paso por el fútbol
Desde muy pequeño, Ortuño estuvo vinculado al fútbol en Jaén, desempeñándose como defensor en distintos equipos locales. Mientras sumaba rodaje dentro del campo de juego, su curiosidad por el marketing digital comenzó a crecer.
A los 17 años dio un salto importante: firmó su primer contrato profesional con el Marbella, consolidando su entrada formal al mundo del fútbol.
Aunque hoy sigue jugando en el ascenso español, desarrolla en paralelo un proyecto digital que cambió radicalmente su vida y la de su familia, convirtiéndose en su verdadero punto de despegue y generando millones de euros todos los meses.
Su vida fuera del fútbol
Ortuño lidera cuatro compañías en los Emiratos Árabes y, además, se dedica a la exportación de aceite y a ofrecer consultoría en inversiones. Todos sus proyectos le permiten generar ingresos cercanos a los 50 millones de euros al año.
Aun con este nivel de éxito, mantiene la ambición de consolidarse como un referente mundial en el mundo empresarial. Es por ello que, en la actualidad, cursa Ingeniería Mecánica de forma virtual, con el objetivo de expandir sus negocios.
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