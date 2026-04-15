El futbolista que condicionó su carrera por mala administración y adicciones

En la etapa final en Inglaterra, defendió el arco del Portsmouth, equipo con el que alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al conquistar un título nacional. También tuvo un breve ciclo en el Bristol City antes de dar un giro a su trayectoria. En la recta final, cerró su carrera profesional en el exterior, jugando en el Kerala Blasters de la India, donde puso fin a más de 20 años en el fútbol de alto nivel.