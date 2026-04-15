Sorpresiva propuesta en Chubut: una carnicería vende carne de burro a $7.500 el kilo

En paralelo, está prevista para mañana una degustación en un bodegón de Trelew, donde se ofrecerán empanadas, tiras de asado y chorizos elaborados con carne de burro. La convocatoria superó las expectativas: “No tengo más cupos para mañana, vamos a abrir una segunda tanda”, señaló Carla, quien dirige la iniciativa.

Según detalló Gimena, la carne de burro presenta características similares a la vacuna, tanto en su sabor como en los cortes. “Es una media res de 60 kilos, con todos los mismos cortes: nalga, cuadrada, asado con hueso, aguja. El sabor y el gusto es muy similar”, sostuvo. Además, destacó que se trata de una carne tierna y con bajo contenido graso.

La producción, sin embargo, tiene tiempos más largos que otras alternativas: “Lleva más de dos años tener un animal para vender”, advirtieron, lo que podría impactar en el precio final a futuro.