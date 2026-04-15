Sorpresiva propuesta en Chubut: una carnicería vende carne de burro a $7.500 el kilo
La comercialización se inició como una alternativa para los productores ante las condiciones de los campos de la Patagonia.
La comercialización de carne de burro en la provincia de Chubut es furor. La propuesta, que pone en debate la tensión entre la tradición y la innovación, fue bien recibida por los clientes y en pocas horas se agotaron todos los cortes en una carnicería de Trelew.
El proyecto comenzó hace dos años, impulsado por el productor rural Julio Cittadini, ante la difícil situación que atravesaban los campos de la Patagonia argentina debido al avance de depredadores como el puma y las condiciones climáticas adversas, en especial la sequía. En ese contexto, muchos campos dejaron de ser aptos para la cría tradicional de ganado bovino u ovino, lo que obligó a repensar el modelo productivo.
“Esto no surge de la crisis económica del país, que no la niego, sino de una crisis productiva. Acá en el sur, realmente con la sequía y el avance de los depredadores no podíamos hacer otra cosa", señaló Gimena, dueña de una carnicería de Trelew que comenzó a vender este tipo de carne en los últimos días y tuvo muy buena aceptación por parte de su clientela. En esa línea, remarcó: "Es una alternativa a los campos que nosotros tenemos. No tenemos los campos de la provincia de Buenos Aires. Acá son secos por la falta de lluvia y con pastura escasa, lo que hace que el burro sea un animal perfecto para producir”.
El proyecto, que por ahora se encuentra en etapa experimental, logró una rápida aceptación en el mercado local. La venta comenzó el sábado pasado y para el lunes ya no quedaba mercadería disponible. “Se habían faenado cuatro animales, ocho medias reses, y fue todo un éxito. Hay clientes que compraron una vez y volvieron”, destacó Gimena.
El producto se ofrece a un precio de lanzamiento de 7.500 pesos por kilo, con el objetivo de incentivar a los consumidores a probar una carne poco habitual en la dieta argentina. “Si la gente no conoce este tipo de carne tampoco va a pagar cualquier cosa, es un precio para que se animen a probarlo. Queremos que esto avance, que prospere”, explicó la comerciante.
En paralelo, está prevista para mañana una degustación en un bodegón de Trelew, donde se ofrecerán empanadas, tiras de asado y chorizos elaborados con carne de burro. La convocatoria superó las expectativas: “No tengo más cupos para mañana, vamos a abrir una segunda tanda”, señaló Carla, quien dirige la iniciativa.
Según detalló Gimena, la carne de burro presenta características similares a la vacuna, tanto en su sabor como en los cortes. “Es una media res de 60 kilos, con todos los mismos cortes: nalga, cuadrada, asado con hueso, aguja. El sabor y el gusto es muy similar”, sostuvo. Además, destacó que se trata de una carne tierna y con bajo contenido graso.
La producción, sin embargo, tiene tiempos más largos que otras alternativas: “Lleva más de dos años tener un animal para vender”, advirtieron, lo que podría impactar en el precio final a futuro.
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