El Superclásico rompe todo: piden casi $1,7 millones de pesos para ver River vs. Boca
La enorme expectativa por el choque disparó cifras inéditas en plataformas secundarias, con valores que superan ampliamente los precios oficiales.
El fervor por el próximo enfrentamiento entre River y Boca ya se siente fuera de la cancha, especialmente en el mercado de reventa de entradas. A pocos días del Superclásico que se disputará en el estadio Monumental, los precios alcanzaron niveles sorprendentes, impulsados por la alta demanda y la limitada disponibilidad en la venta oficial.
Con el acceso formal restringido a socios y abonados mediante el sistema RiverID, muchos hinchas recurrieron a plataformas alternativas para asegurarse un lugar. Este fenómeno provocó una escalada significativa en los valores, con cifras que en algunos casos superan ampliamente el millón de pesos por ticket, transformando al evento en uno de los más costosos del fútbol argentino reciente.
Los datos relevados muestran la magnitud del incremento. Sitios como StubHub presentan una oferta reducida, con poco más de treinta publicaciones activas, lo que refleja la escasez de entradas disponibles. En paralelo, otras plataformas especializadas ubican el precio base en torno a los 589 dólares, con un promedio cercano a los 721. En los casos más elevados, los valores alcanzan los 1.239 dólares por ubicación.
Al trasladar esos montos al tipo de cambio actual, el impacto es aún más evidente: la entrada más económica ronda los 800 mil pesos, mientras que el promedio se acerca al millón. En el extremo superior, algunas ubicaciones superan los 1,7 millones de pesos, sin incluir cargos adicionales ni impuestos, lo que incrementa aún más el costo final para los compradores.
La comparación con los precios oficiales deja en evidencia la distorsión del mercado. Según los valores difundidos para la venta local, las entradas populares se ubican en torno a los 330 mil pesos, mientras que las plateas varían entre los 530 mil y los 680 mil. Esto implica que incluso el piso de la reventa ya supera ampliamente varias de las opciones disponibles en el circuito formal.
Este escenario vuelve a poner en discusión el acceso del público a los espectáculos deportivos más convocantes. El Superclásico, uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, se convierte así en un lujo al alcance de pocos. La combinación de alta demanda, cupos limitados y plataformas internacionales genera un contexto en el que los precios se disparan sin control.
A medida que se acerca el día del partido, todo indica que la tendencia podría mantenerse o incluso profundizarse. Mientras tanto, miles de hinchas continúan buscando alternativas para no quedarse afuera de un duelo que trasciende lo deportivo y se instala como un fenómeno social, aunque cada vez más condicionado por factores económicos.
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