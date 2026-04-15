El Superclásico rompe todo: piden casi $1,7 millones de pesos para ver River vs. Boca

Boca River Superclasico

Este escenario vuelve a poner en discusión el acceso del público a los espectáculos deportivos más convocantes. El Superclásico, uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, se convierte así en un lujo al alcance de pocos. La combinación de alta demanda, cupos limitados y plataformas internacionales genera un contexto en el que los precios se disparan sin control.

A medida que se acerca el día del partido, todo indica que la tendencia podría mantenerse o incluso profundizarse. Mientras tanto, miles de hinchas continúan buscando alternativas para no quedarse afuera de un duelo que trasciende lo deportivo y se instala como un fenómeno social, aunque cada vez más condicionado por factores económicos.