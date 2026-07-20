"Gracias": la emotiva postal para recibir a la Selección Argentina en el Aeropuerto de Ezeiza
Como parte del operativo de recepción para la delegación nacional tras la final del Mundial 2026, la pista de aterrizaje lució una intervención especial.
En el marco del ansiado arribo de la Selección Argentina al país tras el desgaste de la cita mundialista en los Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparó una bienvenida visual impactante para cuando el avión del seleccionado tocara suelo nacional.
Las primeras imágenes del gesto se viralizaron rápidamente en las redes sociales a través de la cuenta especializada @aviacionline, que acompañó el video del predio con un mensaje sentido: "El saludo gigante de toda la Argentina para la Scaloneta en su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes".
En las tomas aéreas captadas sobre el terreno operativo se puede apreciar la gigantesca palabra "Gracias" prolijamente pintada sobre el césped lindante a las pistas de aterrizaje, acompañada por la firma institucional de Aeropuertos Argentinos.
La intervención fue pensada estratégicamente para que Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y el grupo de futbolistas que integra el chárter oficial pudieran observar el mensaje de reconocimiento directamente desde las ventanillas de la aeronave antes de tocar pista.
La postal se sumó al resto de las acciones protocolares organizadas en la terminal aérea para expresar la gratitud del país hacia el plantel tras la histórica campaña mundialista.
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