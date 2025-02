El gesto de Gustavo Costas que vuelve a dejar mal parado a Fernando Gago: "¿Qué candidatos...?"

racing_recopa.jpg

Gustavo Costas y la Copa Libertadores

"¿Ahora en qué están pensando?", dijo Costas mirando la Recopa y el mismo se respondió: "¡En la Libertadores papá!".

"Claro que vamos a ir por la Libertadores, si nos tienen que putear que nos putean, nos chupa un huevo todo. Logramos dos cosas importantes después de 36 años, tenemos que ir por más", sentenció Costas.

ssstwitter.com_1740714624785.mp4

Costas sucedió a Fernando Gago en la dirección técnica de Racing y lo primero que dijo al asumir es que el equipo no tenía que participar si no que debía salir campeón: "No queda otra, no venimos a ver qué pasa", le dijo el técnico a minutouno.com.

"En el fútbol se pierde siempre", dijo Gago tras quedar afuera de la PreLibertadores a manos de un equipo sin historia a nivel sudamericano como Alianza Lima. Enfrente, Gustavo Costas otra vez se diferenció.

image.png

Al técnico de Racing le preguntaron si ahora eran candidatos a ganar la Copa Libertadores: "Qué candidatos? Tenemos que ganar la Copa Liberadores, vamos por la Libertadores. Desde mañana en el vestuario vamos a hinchar las pelotas para ganarla".

"Lo más fáciles decir que vamos a tratar de ganarla, que queremos ser candidatos, pero cómo no vamos a hacer candidatos si venimos de salir campeones. Hay que ganarla, ese tiene que ser nuestro objetivo, después hay que ver si podés, si te da, pero es lo que vamos a buscar", agregó.