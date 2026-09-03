El gesto imperdible en el penal errado de Vélez ante Boca: ¿hubo festejo antes de tiempo?

El fútbol suele regalar desenlaces dramáticos e insólitos, y la noche en Córdoba sumó un nuevo capítulo inolvidable. En el marco de un cierre infartante por los octavos de final de la Copa Argentina, Vélez tuvo en sus pies la oportunidad de liquidar la historia frente a Boca. Sin embargo, el penal ejecutado por Dilan Godoy terminó estrellándose contra el poste y dejó expuesta una curiosa escena sobre el césped del Mario Alberto Kempes que recién salió a la luz tras el pitazo final.