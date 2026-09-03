El gesto imperdible en el penal errado de Vélez ante Boca: ¿hubo festejo antes de tiempo?
En el cierre agónico del partido por Copa Argentina, una cámara captó la insólita reacción de Simón Escobar antes de la ejecución de Dilan Godoy que terminó pegando en el palo.
El fútbol suele regalar desenlaces dramáticos e insólitos, y la noche en Córdoba sumó un nuevo capítulo inolvidable. En el marco de un cierre infartante por los octavos de final de la Copa Argentina, Vélez tuvo en sus pies la oportunidad de liquidar la historia frente a Boca. Sin embargo, el penal ejecutado por Dilan Godoy terminó estrellándose contra el poste y dejó expuesta una curiosa escena sobre el césped del Mario Alberto Kempes que recién salió a la luz tras el pitazo final.
Una cámara exclusiva de TyC Sports ubicada al ras del campo de juego logró captar un detalle que pasó inadvertido en la transmisión oficial. Segundos antes de que el juvenil del Fortín se hiciera cargo del remate en tiempo de descuento, su compañero Simón Escobar dio por hecha la conversión. Mientras el resto de los futbolistas aguardaba con extrema cautela sobre la medialuna del área, Escobar se desentendió por completo de la jugada y levantó ambos brazos hacia el cielo en clara señal de festejo anticipado.
Convencido de que la pelota terminaría en el fondo de la red defendida por Álvaro Montero, el volante activó su marcha para salir disparado a buscar al ejecutante y ser el primero en abrazarlo. Lamentablemente para los conducidos por Guillermo Barros Schelotto, la apresurada celebración quedó truncada: el zurdazo rasante de Godoy se estrelló de lleno contra el palo derecho y ahogó la clasificación directa.
El festejo antes de tiempo y el penal errado de Vélez
Boca terminó imponiéndose en la tanda de penales
La jugada terminó golpeando anímicamente al conjunto de Liniers. El empate sin goles se mantuvo hasta el silbatazo de cierre y la definición se trasladó de forma inevitable a la tanda de penales. Allí, el Xeneize volvió a hacer valer su jerarquía en este tipo de instancias decisivas, mostró mayor precisión desde los doce pasos y se metió en la siguiente fase del certamen.
Para todo el pueblo velezano la frustración resultó inmensa, ya que el equipo tuvo la victoria servida en la última acción del tiempo reglamentario. La imagen del festejo inconcluso de Escobar no tardó en volverse viral en las redes sociales, convirtiéndose en el reflejo perfecto de una noche trágica para el Fortín, que masticó bronca en Córdoba y se quedó con las manos vacías en la Copa Argentina.
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