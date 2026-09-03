"¿Te imaginás si te relato en 6 años?": el sueño de Hernán Feler que se cumplió ante Boca
El reconocido periodista de TyC Sports compartió una publicación en redes sociales en la que recordó una conversación de 2022 que terminó convirtiéndose en realidad mucho antes de lo imaginado.
El partido entre Vélez y Boca por la Copa Argentina 2026 no solo tuvo como protagonista la definición por penales y la clasificación del Xeneize. Durante el encuentro disputado en Córdoba también se produjo una de esas historias familiares capaces de quedar por encima del resultado deportivo. Hernán Feler, periodista y relator de TyC Sports, tuvo la posibilidad de relatar por primera vez un partido en el que participaba su hijo Luca, juvenil del Fortín.
La situación alcanzó un significado todavía mayor cuando el joven ingresó al campo de juego sobre el cierre del encuentro y fue su propio padre quien anunció el cambio durante la transmisión. Después de aquella escena, el periodista recurrió a sus redes sociales para compartir sus sensaciones y describió la experiencia como el cumplimiento de un deseo que, en realidad, habían construido entre los dos durante varios años.
“Hoy cumplí otro sueño. Pero en realidad, cumplimos un sueño juntos”, escribió al comenzar. La frase resume el valor que tuvo para el relator aquel instante. Más allá de que Luca apenas disputó algunos minutos, para su familia se trató de la culminación de un recorrido marcado por el esfuerzo, la formación y la espera.
La conversación de 2022 que recordó Hernán Feler
Uno de los detalles más especiales del relato de Feler estuvo relacionado con una conversación que él mismo había mantenido con Luca cuatro años atrás. El joven encontró en su teléfono un intercambio correspondiente a agosto de 2022, cuando todavía parecía muy lejana la posibilidad de que ambos pudieran protagonizar una escena semejante.
En aquel momento, Hernán le había enviado un mensaje que hoy adquirió un significado completamente diferente: “¿Te imaginás si te relato en 6 años?”. La predicción, sin embargo, terminó cumpliéndose mucho antes. “Al final pasaron 4”, recordó el periodista al compartir la historia con sus seguidores.
La coincidencia temporal convirtió aquella conversación en uno de los aspectos más emotivos de la publicación. Lo que había comenzado como una fantasía entre padre e hijo terminó ocurriendo en un escenario profesional y con las cámaras de televisión como testigo.
El ingreso de Luca Feler ante Boca
La escena se produjo cuando el encuentro ya estaba en su tramo final. A los 81 minutos y 13 segundos, Guillermo Barros Schelotto realizó la última ventana de modificaciones y decidió mandar a la cancha a Luca Feler, quien ingresó con la camiseta número 48.
Mientras relataba el partido, Hernán tuvo que dejar momentáneamente de lado su rol de periodista para ponerle voz a una situación profundamente personal. “¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, expresó durante la transmisión.
Luego de revivir aquella escena, puso el foco en todo lo que sucedió antes de llegar a ese instante. El periodista destacó que detrás de esos minutos hubo mucho esfuerzo y también momentos complicados que formaron parte del proceso de crecimiento de su hijo. “Ayer sucedió. Y mientras te veía jugar, no podía dejar de pensar en todo el camino recorrido, en los momentos difíciles (que fueron muchos) y en lo orgulloso que me hace verte cumplir los tuyos”, escribió.
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