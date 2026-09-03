"¿Te imaginás si te relato en 6 años?": el sueño de Hernán Feler que se cumplió ante Boca

La coincidencia temporal convirtió aquella conversación en uno de los aspectos más emotivos de la publicación. Lo que había comenzado como una fantasía entre padre e hijo terminó ocurriendo en un escenario profesional y con las cámaras de televisión como testigo.

El ingreso de Luca Feler ante Boca

La escena se produjo cuando el encuentro ya estaba en su tramo final. A los 81 minutos y 13 segundos, Guillermo Barros Schelotto realizó la última ventana de modificaciones y decidió mandar a la cancha a Luca Feler, quien ingresó con la camiseta número 48.

Mientras relataba el partido, Hernán tuvo que dejar momentáneamente de lado su rol de periodista para ponerle voz a una situación profundamente personal. “¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, expresó durante la transmisión.

Luego de revivir aquella escena, puso el foco en todo lo que sucedió antes de llegar a ese instante. El periodista destacó que detrás de esos minutos hubo mucho esfuerzo y también momentos complicados que formaron parte del proceso de crecimiento de su hijo. “Ayer sucedió. Y mientras te veía jugar, no podía dejar de pensar en todo el camino recorrido, en los momentos difíciles (que fueron muchos) y en lo orgulloso que me hace verte cumplir los tuyos”, escribió.