El Gobierno firmó la Resolución 508 y no hay clases después de la final del Mundial 2026

En qué provincias no habrá clases tras la final del Mundo

¿En qué escuelas no hay clases por el partido de la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La coincidencia entre el calendario escolar y el tramo final de la Copa del Mundo permitirá que millones de chicos puedan disfrutar de los festejos y del descanso de manera prolongada. De acuerdo al diagrama oficial, la situación educativa se dividirá de la siguiente manera a partir del lunes 20 de julio: