El Gobierno firmó la Resolución 508 y no hay clases después de la final del Mundial 2026
Tras la final del Mundial 2026, millones de alumnos no tendrán clases gracias al receso invernal estipulado por el Gobierno para varias provincias.
Luego del partido decisivo del Mundial 2026 que jugará la Selección Argentina este domingo, gran parte del país seguirá sin clases por las vacaciones de invierno. Según el calendario oficial diagramado por las autoridades, varios distritos inician su receso justo el lunes posterior a la gran definición del campeonato internacional.
En qué provincias no habrá clases tras la final del Mundo
La coincidencia entre el calendario escolar y el tramo final de la Copa del Mundo permitirá que millones de chicos puedan disfrutar de los festejos y del descanso de manera prolongada. De acuerdo al diagrama oficial, la situación educativa se dividirá de la siguiente manera a partir del lunes 20 de julio:
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Inician sus vacaciones: Los alumnos de la Provincia de Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero tendrán su primer día de receso invernal justo el lunes posterior a la gran final del domingo. Sus clases recién se retomarán el 3 de agosto.
Continúan de receso: Un grupo mayoritario de provincias, compuesto por Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, ya se encontraban de vacaciones desde el 13 de julio y extenderán su descanso durante toda esa semana posterior al torneo.
IMPORTANTE: El Gobierno oficializó el Decreto N° 140/26 y hay feriado desde las 15 horas para ver a la Selección Argentina
Quiénes sí deben volver a las aulas el lunes
Como contrapartida, los establecimientos educativos de seis jurisdicciones retomarán el ciclo lectivo habitual en medio de la resaca mundialista.
Los estudiantes y docentes de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe finalizaron su período de descanso invernal el viernes 17 de julio, por lo que están obligados a reincorporarse a las aulas a primera hora del lunes 20, independientemente del resultado del equipo nacional.
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