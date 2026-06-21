Nuevo feriado en junio: quiénes tienen un descanso extendido

Además, otras localidades también tendrán una fecha especial debido a sus aniversarios fundacionales, entre ellas:

El Dorado , provincia de Buenos Aires.

, provincia de Buenos Aires. Rafael Obligado , provincia de Buenos Aires.

, provincia de Buenos Aires. Sarmiento, provincia de Chubut.

De esta manera, miles de trabajadores tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de cerrar junio.

Calendario de feriados 2026

El calendario nacional todavía mantiene diferentes fechas de descanso para lo que resta del año, con varios fines de semana largos ideales para planificar viajes o actividades.

Los próximos feriados confirmados son:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con estas fechas, el 2026 todavía ofrece distintas oportunidades para organizar descansos extendidos y aprovechar nuevos cortes en la rutina.