Nuevo feriado en junio: quiénes tienen un descanso extendido
La medida permitirá contar con tres días consecutivos libres y se suma a las fechas especiales que muchos argentinos aprovechan para organizar escapadas.
Después de los últimos feriados del mes, se confirmó un nuevo descanso para el lunes 22 de junio, una noticia esperada por quienes buscan una pausa extra en medio de la rutina laboral.
Este nuevo feriado está relacionado con diferentes conmemoraciones y aniversarios locales que permiten suspender actividades y extender el descanso durante una jornada más. Sin embargo, su aplicación dependerá de las disposiciones correspondientes en cada zona.
Los motivos del feriado del 22 de junio
El lunes 22 de junio fue establecido como jornada de descanso por celebraciones vinculadas a la historia y fundación de distintas localidades argentinas.
Uno de los lugares alcanzados será Laguna Blanca, en Formosa, que celebrará un nuevo aniversario de su fundación. Esta ciudad del norte provincial es reconocida por sus paisajes naturales y por ser uno de los puntos turísticos más destacados de la región.
La fecha recuerda el crecimiento de la localidad desde sus primeros años y la importancia que tuvo la creación de instituciones claves para su desarrollo. Por este motivo, sus habitantes podrán contar con una jornada especial de descanso.
Además, otras localidades también tendrán una fecha especial debido a sus aniversarios fundacionales, entre ellas:
- El Dorado, provincia de Buenos Aires.
- Rafael Obligado, provincia de Buenos Aires.
- Sarmiento, provincia de Chubut.
De esta manera, miles de trabajadores tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de cerrar junio.
Calendario de feriados 2026
El calendario nacional todavía mantiene diferentes fechas de descanso para lo que resta del año, con varios fines de semana largos ideales para planificar viajes o actividades.
Los próximos feriados confirmados son:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Con estas fechas, el 2026 todavía ofrece distintas oportunidades para organizar descansos extendidos y aprovechar nuevos cortes en la rutina.
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