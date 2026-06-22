El Gobierno suspendió las clases desde las 14 por el partido de la Selección Argentina frente a Austria
A través de una medida oficial para este lunes 22 de junio, se determinó suspender las actividades escolares por el Mundial 2026. Los detalles.
La fiebre por el Mundial 2026 no se detiene y genera un fuerte impacto en el normal funcionamiento de las provincias. Con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria, el Gobierno de La Rioja determinó suspender las clases durante el turno tarde de este lunes 22 de junio.
El Ministerio de Educación riojano detalló a través de un comunicado oficial que la medida alcanza de forma generalizada a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales de todos los niveles y modalidades obligatorias. La interrupción de la jornada regirá entre las 14 y las 18, franja horaria que coincide de forma directa con el desarrollo del encuentro futbolístico.
"La alegría merece ser celebrada" y asueto para estatales
Desde el Ejecutivo provincial justificaron la drástica flexibilización escolar con una contundente frase en sus canales de difusión: “La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”. En sintonía con la suspensión educativa, el gobernador también dispuso un asueto para toda la administración pública provincial durante la tarde de este lunes para que la población pueda seguir las alternativas del partido.
Esta metodología no es del todo nueva en la región. Las autoridades provinciales ya habían decretado un asueto estatal idéntico el miércoles último, fecha en la que el combinado nacional comandado por Lionel Scaloni hizo su debut y venció a su par de Argelia. Según puntualizó el Ministerio, la suspensión de las actividades áulicas se aplicará de manera excepcional únicamente cuando los cruces de la Albiceleste se superpongan con el horario escolar.
Propuestas recreativas en el Comedor Estudiantil
Para mitigar los efectos de la suspensión y mantener un espacio de contención, el Ejecutivo provincial indicó que las escuelas y dependencias oficiales ofrecerán alternativas institucionales. Durante cada jornada mundialista, los alumnos «podrán compartir la transmisión de los partidos, participar de actividades recreativas, acceder a propuestas especiales y fortalecer los vínculos que hacen del Comedor Estudiantil».
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario