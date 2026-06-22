El Gobierno suspendió las clases desde las 14 por el partido de la Selección Argentina frente a Austria

Esta metodología no es del todo nueva en la región. Las autoridades provinciales ya habían decretado un asueto estatal idéntico el miércoles último, fecha en la que el combinado nacional comandado por Lionel Scaloni hizo su debut y venció a su par de Argelia. Según puntualizó el Ministerio, la suspensión de las actividades áulicas se aplicará de manera excepcional únicamente cuando los cruces de la Albiceleste se superpongan con el horario escolar.