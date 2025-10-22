El gol de Enzo Fernández para que Chelsea le gane al Ajax por Champions League
El campeón del mundo marcó desde los doce pasos en el triunfo 5-1 de su equipo en la tercera fecha de una competencia que está más apasionante que nunca.
El Chelsea se impuso 5-1 ante Ajax por la fase de grupos de la Champions League, en un partido que tuvo a Enzo Fernández como protagonista. El argentino, capitán y referente del equipo dirigido por Enzo Maresca, anotó el tercer gol del conjunto londinense desde los doce pasos, tras una falta dentro del área.
El mediocampista fue derribado por el neerlandés Wout Weghorst, con quien mantiene una vieja rivalidad desde el Mundial de Qatar 2022. El árbitro alemán Felix Zwayer no dudó en cobrar penal y Fernández se hizo cargo de la ejecución. Con una definición de enorme calidad, el nacido en San Martín tomó una corta carrera, abrió el pie derecho y colocó el remate a media altura, imposible para el arquero Remko Pasveer, que nada pudo hacer ante la precisión del argentino.
El tanto significó el primer gol de Enzo Fernández en la presente edición de la Champions League, en la que ya suma tres partidos disputados. Además, fue su estreno goleador continental desde que llegó al fútbol europeo, donde suma doce encuentros en el certamen.
Antes de su tanto, Marc Guiu y Moisés Caicedo habían puesto en ventaja al Chelsea, que dominó el encuentro con autoridad y celebró un triunfo clave para mantenerse entre los líderes de su grupo. Estevao, también desde los doce pasos, y Tyrique George completaron la goleada de un equipo que se perfila cómo uno de los grandes candidatos a pelear el título.
Los números de Enzo Fernández en el triunfo de Chelsea ante Ajax por la tercera fecha de la Champions League
- 45 minutos jugados
- un gol (de penal)
- 2 pases claves
- una ocasión clave creada
- 1 tiro al arco
- 3/7 duelos ganados
- 90% de pases precisos
