El gol de Enzo Fernández para que Chelsea le gane al Ajax por Champions League

El mediocampista fue derribado por el neerlandés Wout Weghorst, con quien mantiene una vieja rivalidad desde el Mundial de Qatar 2022. El árbitro alemán Felix Zwayer no dudó en cobrar penal y Fernández se hizo cargo de la ejecución. Con una definición de enorme calidad, el nacido en San Martín tomó una corta carrera, abrió el pie derecho y colocó el remate a media altura, imposible para el arquero Remko Pasveer, que nada pudo hacer ante la precisión del argentino.