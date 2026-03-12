El gol de Joaquín Panichelli en la Conference League que vuelve a meterlo en el radar de Scaloni
El delantero marcó para Racing de Estrasburgo ante Rijeka en la Conference League y vuelve a ilusionarse con la Selección argentina.
Joaquín Panichelli convirtió un gol clave para Racing de Estrasburgo en la ida de los octavos de final de la Conference League ante HNK Rijeka. El delantero argentino, que vive uno de los mejores momentos de su carrera, abrió el marcador a los 2 minutos y su buen presente vuelve a colocarlo en el radar de Lionel Scaloni para la Selección argentina.
El encuentro comenzó de la mejor manera para el conjunto francés, que encontró la ventaja rápidamente gracias a la aparición del delantero argentino. Apenas a los 2 minutos del inicio del partido, el exjugador de River aprovechó la primera situación clara que tuvo su equipo y abrió el marcador con una definición precisa ante la salida del arquero Martin Zlomisli.
La jugada comenzó cuando Panichelli recibió la pelota en el borde del área grande. Tras controlar el balón para acomodarlo a su pierna derecha, el delantero esperó el achique del arquero croata. En ese momento, definió con un puntazo al segundo palo, una resolución rápida que dejó sin chances al guardameta y estableció el 1-0 parcial para el equipo dirigido por Gary O’Neil.
El tanto representó además su primer gol en la actual edición de la Conference League, torneo en el que no había tenido demasiados minutos hasta el momento. Panichelli disputó cuatro partidos en la competencia europea, ya que en varias oportunidades fue preservado para los compromisos del equipo en la Ligue 1.
Joaquín Panichelli y la posibilidad de volver a la Selección argentina
El buen presente del delantero argentino lo llevó a meterse nuevamente en la consideración del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Con el correr de la temporada, logró consolidarse como titular en Racing de Estrasburgo y su rendimiento despertó el interés de la Selección argentina.
De hecho, el atacante ya tuvo su primera experiencia con la Albiceleste: sumó 4 minutos en la victoria 2-0 ante Angola en un amistoso internacional. Ahora, con su rendimiento en Europa, busca seguir ganando terreno y volver a aparecer en la consideración del entrenador.
