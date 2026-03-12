El gol de Joaquín Panichelli en la Conference League que vuelve a meterlo en el radar de Scaloni

Joaquín Panichelli convirtió un gol clave para Racing de Estrasburgo en la ida de los octavos de final de la Conference League ante HNK Rijeka. El delantero argentino, que vive uno de los mejores momentos de su carrera, abrió el marcador a los 2 minutos y su buen presente vuelve a colocarlo en el radar de Lionel Scaloni para la Selección argentina.