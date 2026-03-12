Insultos y clima hostil para el Dibu Martínez en Francia durante la previa del Lille vs Aston Villa
El arquero campeón del mundo fue silbado e insultado por hinchas del Lille en la previa del partido ante Aston Villa por la Europa League.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser protagonista de un clima hostil en Francia. El arquero de la Selección Argentina recibió abucheos e insultos de los hinchas del Lille cuando salió al campo de juego con el Aston Villa para el precalentamiento, en la previa del duelo por la UEFA Europa League.
El arquero campeón del mundo, cómo viene pasando desde la consagración Albiceleste en Qatar 2022, fue recibido con fuertes abucheos por parte de los hinchas del equipo local cuando salió al campo de juego para realizar el precalentamiento con el conjunto inglés. El episodio, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, ocurrió en la previa del partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, cuando el marplatense apareció en el césped del estadio del conjunto francés y rápidamente comenzaron los silbidos y los insultos desde las tribunas.
La reacción del público local no fue casual. Los hinchas del Lille mantienen un fuerte recuerdo del arquero argentino desde el cruce que ambos equipos protagonizaron en la Conference League hace casi dos años. En aquella serie, Aston Villa eliminó al equipo francés en la definición por penales y Martínez fue una de las grandes figuras de la noche. Durante la tanda, el arquero incluso realizó gestos y celebraciones frente al público local, lo que generó un fuerte enojo entre los simpatizantes.
A ese antecedente se suma además la relación tensa que el futbolista mantiene con parte del público francés desde la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina venció a Francia en la definición por penales. En ese encuentro, el Dibu atajó un remate clave desde los doce pasos y luego protagonizó celebraciones que generaron polémica, especialmente después de recibir el premio al mejor arquero del torneo. Desde entonces, cada vez que el marplatense juega en territorio francés suele ser blanco de abucheos por parte de los hinchas locales.
Así se vivió el arranque del partido desde las tribunas
