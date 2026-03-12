Insultos y clima hostil para el Dibu Martínez en Francia durante la previa del Lille vs Aston Villa

El arquero campeón del mundo, cómo viene pasando desde la consagración Albiceleste en Qatar 2022, fue recibido con fuertes abucheos por parte de los hinchas del equipo local cuando salió al campo de juego para realizar el precalentamiento con el conjunto inglés. El episodio, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, ocurrió en la previa del partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, cuando el marplatense apareció en el césped del estadio del conjunto francés y rápidamente comenzaron los silbidos y los insultos desde las tribunas.