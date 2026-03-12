La Liga Profesional confirmó cuándo se jugarán los partidos pendientes del Torneo Apertura
La Liga Profesional anunció fechas y horarios de los partidos pendientes del Torneo Apertura entre Argentinos Juniors, Lanús y Aldosivi.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de dos partidos pendientes del Torneo Apertura que involucran a Argentinos Juniors, Lanús y Aldosivi. Los encuentros habían sido postergados por la participación de los equipos en competencias internacionales y se disputarán durante la próxima fecha FIFA.
El primero de los duelos tendrá como protagonistas a Argentinos Juniors y Lanús, que se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 21.00 en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal. El segundo compromiso también involucra al conjunto de La Paternal. En ese caso, Argentinos Juniors visitará a Aldosivi el martes 31 de marzo a las 15.30 en Mar del Plata.
Ambos partidos se disputarán durante la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina tiene previsto enfrentar a España por la Finalissima, un encuentro cuya organización todavía se encuentra en discusión y se buscará definir en los próximos días para cerrar de una vez por todas el calendario en la previa de la Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Nicolás Diez había postergado estos encuentros debido a su participación en la fase previa de la Copa Libertadores. Sin embargo, el Bicho no logró avanzar de ronda tras caer en la serie ante Barcelona de Guayaquil por penales en La Paternal.
En el partido de ida, disputado en Ecuador, Argentinos Juniors se había impuesto por 1-0, pero en la revancha el conjunto ecuatoriano igualó la serie y finalmente se quedó con la clasificación tras imponerse desde los doce pasos en una definición muy pareja.
Lanús, por su parte, también había reprogramado compromisos por su participación internacional. El Granate ya recuperó uno de esos encuentros, aunque con un resultado adverso: cayó 3-0 ante Boca en La Fortaleza y por esta razón buscará levantarse y no perder terreno en el campeonato argentino que está más dinámico que nunca.
