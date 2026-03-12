La Liga Profesional confirmó cuándo se jugarán los partidos pendientes del Torneo Apertura

El primero de los duelos tendrá como protagonistas a Argentinos Juniors y Lanús, que se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 21.00 en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal. El segundo compromiso también involucra al conjunto de La Paternal. En ese caso, Argentinos Juniors visitará a Aldosivi el martes 31 de marzo a las 15.30 en Mar del Plata.