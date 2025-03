El guardaespaldas de Messi invitó a pelear a Logan Paul: "Leo no sabe quién es"

“Leo no sabe quién es este tipo. Si realmente quiere una pelea, puede pelear contra mí, no contra un jugador de fútbol”, lanzó responsable de la seguridad del 10, un experto en artes marciales mixtas, taekwondo y boxeo, con experiencia en combates MMA. El capitán de la Albiceleste, ausente en esta fecha FIFA por una lesión, no respondió al reto.