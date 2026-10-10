El guiño de Lionel Messi al equipo de su sobrino que competirá en la Copa Potrero del Kun Agüero

La apuesta de la Copa Potrero

La irrupción de GOAT FC le inyecta un condimento mediático y de color muy potente a la competencia amateur impulsada por el Kun Agüero, que continúa ganando terreno en la agenda deportiva nacional. Con la base de futbolistas reclutados en el barrio La Bajada, el equipo no solo cargará con el peso simbólico de portar las siglas que aluden al "Mejor de Todos los Tiempos", sino también con la presión y el orgullo de contar con la bendición pública del deportista más importante de la historia.

La cuenta regresiva ya está en marcha y los entrenamientos se intensifican para llegar en óptimas condiciones al debut. Mientras tanto, el plantel atesora el respaldo de su máximo referente y se prepara para saltar a la cancha con la misión de ratificar que el espíritu del fútbol callejero sigue más vigente que nunca en los Ingenios del conurbano y los potreros del país.