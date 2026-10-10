El guiño de Lionel Messi al equipo de su sobrino que competirá en la Copa Potrero del Kun Agüero
El capitán del Inter Miami envió un saludo sorpresa al GOAT FC, el equipo liderado por Tomás Messi que disputará el torneo amateur organizado por el Kun Agüero.
Messi se retiró de la Selección, pero sigue muy presente, no sólo en el Inter Miami sino también muy cerca de su familia, y con gestos como estos que lo pintan de cuerpo entero.
El universo del fútbol amateur se revolucionó en las últimas horas a raíz de una sorpresa familiar que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Lejos de mantenerse al margen de los proyectos de su entorno íntimo, Lionel Messi sorprendió a todos los integrantes de GOAT FC, el equipo fundado por su sobrino y ahijado Tomás Messi, con un mensaje privado cargado de complicidad y buenos deseos de cara a su participación en la próxima edición de la 'Copa Potrero', el certamen organizado por Sergio "Kun" Agüero que se desarrollará en noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
El saludo fue reproducido durante una cena íntima del plantel, un encuentro que sirvió para consolidar al grupo después de las exigentes pruebas de selección de jugadores realizadas en Rosario. En medio de la reunión y ante la atenta mirada de los futbolistas elegidos, el capitán de la selección argentina apareció en la pantalla para desearles el mayor de los éxitos en esta aventura deportiva y dejarles en claro que seguirá de cerca cada uno de sus partidos desde el exterior.
El aliento del mejor del mundo
“Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones por haber quedado en el equipo y desearles mucha suerte. Que les vaya bien. Desde acá los voy a estar siguiendo y espero que dejen bien parado al equipo”, expresó el astro rosarino con una sonrisa en el rostro. La reacción del plantel fue inmediata, transformando el salón en una verdadera fiesta coronada por una fuerte ovación y aplausos generalizados para el delantero del Inter Miami.
El saludo completó una previa inmejorable para un conjunto que nació bajo una fuerte impronta familiar y futbolística. Tomás Messi, de 22 años e hijo de Matías Messi, asumió la presidencia y capitanía del equipo con el objetivo claro de honrar los orígenes barriales del clan en Rosario. Con una estética muy marcada que combina los colores negro y rosa, una referencia directa a la institución estadounidense donde brilla su tío y un escudo presidido por una cabra más el nombre GOAT FC, por si quedaban dudas, el plantel buscará demostrar su valía en el predio de Ciudad Universitaria.
La apuesta de la Copa Potrero
La irrupción de GOAT FC le inyecta un condimento mediático y de color muy potente a la competencia amateur impulsada por el Kun Agüero, que continúa ganando terreno en la agenda deportiva nacional. Con la base de futbolistas reclutados en el barrio La Bajada, el equipo no solo cargará con el peso simbólico de portar las siglas que aluden al "Mejor de Todos los Tiempos", sino también con la presión y el orgullo de contar con la bendición pública del deportista más importante de la historia.
La cuenta regresiva ya está en marcha y los entrenamientos se intensifican para llegar en óptimas condiciones al debut. Mientras tanto, el plantel atesora el respaldo de su máximo referente y se prepara para saltar a la cancha con la misión de ratificar que el espíritu del fútbol callejero sigue más vigente que nunca en los Ingenios del conurbano y los potreros del país.
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